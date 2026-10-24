El mito de Carlos Gardel aterriza en tierras mendocinas con una propuesta audiovisual novedosa y revolucionaria. Este jueves 29 de octubre, a las 18:30, la Biblioteca de la Universidad Champagnat (Belgrano 721, Godoy Cruz) abrirá sus puertas para proyectar "El día que me quieras. El viaje de Gardel", la primera película animada producida por la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto a la productora Cráneo Films y dirigida por Matías Mera.
Llega a Mendoza la película animada sobre Carlos Gardel realizada con Inteligencia Artificial
Producida por la UBA y Cráneo Films, "El día que me quieras. El viaje de Gardel" se presentará en Godoy Cruz con entrada libre. Habrá charla abierta con su director, Matías Mera, y show de tango en vivo.
La función, que será con entrada libre y gratuita, no solo ofrecerá la proyección del cortometraje de 32 minutos, sino que contará con la presencia de su director para un conversatorio abierto con el público. Para coronar la velada cultural, la presentación sumará la música en vivo del trío bonaerense Tangos Espirituales.
De los conventillos a Hollywood: la travesía del "Zorzal Criollo"
La producción repasa la fascinante vida del artista que transformó el tango canción y se consagró como el primer gran mito argentino del siglo XX. Desde sus orígenes humildes en los barrios porteños hasta su consagración en los teatros más prestigiosos del planeta -como la Ópera de París y los estudios cinematográficos de Nueva York y Hollywood-, la obra retrata el ascenso de una figura que llevó la música popular a los cinco continentes.
El gran atractivo técnico y narrativo del proyecto reside en su realización: fue desarrollado íntegramente mediante inteligencia artificial generativa, una herramienta utilizada por Cráneo Films desde 2023 para la creación de contenidos animados de vanguardia.
Reconocimientos internacionales y perfil del director
Estrenada originalmente en octubre de 2025 durante el Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), la película cosechó un destacado recorrido internacional en el circuito de festivales:
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Mejor Película Animada en la Cannes International Film Week 2026.
Mejor Cortometraje en el AI Film Festival Japan 2025.
Mejor Cortometraje en el Berlin Kiez Film Festival 2026.
Su director, Matías Mera (nacido en 1984), es un realizador con más de 15 años de trayectoria al frente de Cráneo Films junto a su hermano Leandro, desarrollando documentales, programas de televisión y videoclips en toda América Latina. Además de su labor en la industria audiovisual y las nuevas tecnologías, Mera es reconocido en la escena musical por desempeñarse como manager y director de escena de la banda de rock Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
FICHA DEL EVENTO
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Fecha y hora: Jueves 29 de octubre, a las 18:30.
Lugar: Biblioteca de la Universidad Champagnat (Belgrano 721, Godoy Cruz, Mendoza).
Entrada: Libre y gratuita.
Actividades: Proyección de la película (32 min), charla con el director Matías Mera y música en vivo a cargo de Tangos Espirituales.
En pocas palabras
- Película sobre Gardel: se estrena en Mendoza "El día que me quieras. El viaje de Gardel", primer film animado con IA.
- Evento en Godoy Cruz: la proyección será el jueves 29 de octubre a las 18:30 en la Universidad Champagnat con entrada libre.
- Actividades: incluye charla con el director Matías Mera y show de tango en vivo.