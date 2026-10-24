Llega a Mendoza la película animada sobre Carlos Gardel realizada con Inteligencia Artificial

La función, que será con entrada libre y gratuita, no solo ofrecerá la proyección del cortometraje de 32 minutos, sino que contará con la presencia de su director para un conversatorio abierto con el público. Para coronar la velada cultural, la presentación sumará la música en vivo del trío bonaerense Tangos Espirituales.

De los conventillos a Hollywood: la travesía del "Zorzal Criollo"

La producción repasa la fascinante vida del artista que transformó el tango canción y se consagró como el primer gran mito argentino del siglo XX. Desde sus orígenes humildes en los barrios porteños hasta su consagración en los teatros más prestigiosos del planeta -como la Ópera de París y los estudios cinematográficos de Nueva York y Hollywood-, la obra retrata el ascenso de una figura que llevó la música popular a los cinco continentes.