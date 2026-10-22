El fenómeno literario del romantasy da un paso decisivo en la historia, ya que Prime Video ha revelado oficialmente a los actores que liderarán el reparto de Alas de sangre (Fourth Wing), la esperada adaptación televisiva de la saga Empíreo creada por Rebecca Yarros.
Después de varios rumores, Prime Video confirmó los protagonistas de 'Alas de sangre'
Prime Video avanza en la producción de 'Alas de sangre' con la confirmación de sus protagonistas, anticipando una nueva joya del género fantástico
La actriz Esther McGregor (hija del reconocido actor escocés Ewan McGregor) encarnará a la astuta heroína Violet Sorrengail, mientras que el actor alemán Emilio Sakraya interpretará al temido y poderoso jinete Xaden Riorson.
¿De qué trata "Alas de sangre"?
Desde su publicación en 2023, la historia ambientada en el Colegio de Guerra Basgiath se convirtió en un éxito rotundo de ventas. La trama sigue a Violet, una joven con una condición física frágil que se ve obligada a ingresar al letal Cuadrante de Jinetes de Dragón. En un entorno donde la supervivencia es escasa y las conspiraciones políticas abundan, su camino se cruza con el de Xaden Riorson, el heredero de la rebelión que controla las sombras y despierta un peligroso vínculo con la protagonista.
Producida por Amazon MGM Studios junto a la compañía de Michael B. Jordan (Outlier Society) y showrunneada por Meredith Averill, la serie busca posicionarse como el nuevo gran referente de la fantasía épica contemporánea. La propia Rebecca Yarros participa como productora ejecutiva para velar por la fidelidad a sus novelas.
Con el fichaje de sus dos personajes principales, la producción avanza firmemente en la conformación del resto del elenco, prometiendo llevar la magia, los dragones y el romance de Navarre a una dimensión visual sin precedentes.