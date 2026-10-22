Después de varios rumores, Prime Video confirmó los protagonistas de 'Alas de sangre'

La actriz Esther McGregor (hija del reconocido actor escocés Ewan McGregor) encarnará a la astuta heroína Violet Sorrengail, mientras que el actor alemán Emilio Sakraya interpretará al temido y poderoso jinete Xaden Riorson.

¿De qué trata "Alas de sangre"?

Desde su publicación en 2023, la historia ambientada en el Colegio de Guerra Basgiath se convirtió en un éxito rotundo de ventas. La trama sigue a Violet, una joven con una condición física frágil que se ve obligada a ingresar al letal Cuadrante de Jinetes de Dragón. En un entorno donde la supervivencia es escasa y las conspiraciones políticas abundan, su camino se cruza con el de Xaden Riorson, el heredero de la rebelión que controla las sombras y despierta un peligroso vínculo con la protagonista.