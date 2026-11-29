Netflix tiene el mejor catálogo de películas eróticas, un género muy elegido por su extenso público. Esta historia caliente es la más vista de la historia, se trata de El lado dulce de la traición.
Netflix rompe todos los moldes con la película más subida de tono de todos los tiempos
Netflix tiene el mejor catálogo de películas eróticas, un género muy elegido por su extenso público. Esta historia caliente es la más vista de la historia
Netflix ha descubierto que los dramas románticos con altas dosis de erotismo le funcionan. Ya lo demostró con la trilogía polaca 365 días o con las dos temporadas de Sexo-Vida, serie estadounidense que no regresará por una tercera y última tanda de capítulos por haber decepcionado en la segunda.
En todo caso, el erótico es un género que goza de gran aceptación en la plataforma de streaming, motivo por el cual acaba de llegar a Netflix la película El lado dulce de la traición, una producción brasileña que nos cuenta la historia de una mujer que tras un desengaño amoroso, vive un nuevo despertar sexual con consecuencias de lo más desagradables.
Netflix: de qué trata la película El lado dulce de la traición
El lado dulce de la traición se inspira en la novela homónima escrita por Sue Hecker, pseudónimo utilizado por la escritora brasileña Débora Giménez.
La sinopsis oficial de El lado dulce de la traición es muy completa: Bárbara Babi es una 'contadora' que descubre una traición de su prometido, en vísperas de su boda y decide emprender una aventura en la vida.
Durante ese viaje conoce al juez Marco, quien le sorprende desde el primer momento en que se conocen.
Pronto, deciden comenzar una relación con el hombre, quien está dispuesto a presentarle el verdadero placer, pero por el camino se ve involucrada en otros problemas: la ex mujer de Marco y su ex prometido empiezan a atormentarla.
Netflix: tráiler de El lado dulce de la traición
Netflix: reparto de la película El lado dulce de la traición
- Giovanna Lancellotti (Babi)
- Leandro Lima (Marco Ladeia)
- Camilla de Lucas (Patty)
- Bruno Montaleone (Thiago)
- Louise D’Tuani (Paula)
- Micael Borges (Ciao)
Dónde ver la película El lado dulce de la traición, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El lado dulce de la traición se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Burning Betrayal se puede ver en Netflix.
- España: la película El lado dulce de la traición se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: arrasa con la película erótica brasileña "El lado dulce de la traición", inspirada en una novela.
- Trama: narra la historia de una mujer que, tras un desengaño, explora su sexualidad con el juez Marco, enfrentando complicaciones.
- Elenco: protagonizada por Giovanna Lancellotti y Leandro Lima, la cinta ya está disponible en Netflix para Latinoamérica, EE.UU. y España.