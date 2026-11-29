Netflix: de qué trata la película El lado dulce de la traición

El lado dulce de la traición se inspira en la novela homónima escrita por Sue Hecker, pseudónimo utilizado por la escritora brasileña Débora Giménez.

La sinopsis oficial de El lado dulce de la traición es muy completa: Bárbara Babi es una 'contadora' que descubre una traición de su prometido, en vísperas de su boda y decide emprender una aventura en la vida.

Durante ese viaje conoce al juez Marco, quien le sorprende desde el primer momento en que se conocen.

Pronto, deciden comenzar una relación con el hombre, quien está dispuesto a presentarle el verdadero placer, pero por el camino se ve involucrada en otros problemas: la ex mujer de Marco y su ex prometido empiezan a atormentarla.

Netflix: tráiler de El lado dulce de la traición

Netflix: reparto de la película El lado dulce de la traición

Giovanna Lancellotti (Babi)

Leandro Lima (Marco Ladeia)

Camilla de Lucas (Patty)

Bruno Montaleone (Thiago)

Louise D’Tuani (Paula)

Micael Borges (Ciao)

Dónde ver la película El lado dulce de la traición, según la zona geográfica