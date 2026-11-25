Netflix: de qué trata la película Juego limpio

"Un inesperado ascenso en una empresa tan competitiva como el mercado financiero desata una crisis que pone en riesgo mucho más que el reciente compromiso de una joven pareja", reza la sinopsis oficial de Netflix de este film que tiene como protagonistas a Phoebe Dynevor y Alden Ehrenreich.

Recién comprometidos, Emily, una próspera pareja de Nueva York, no se cansan el uno del otro. Cuando surge un codiciado ascenso en su despiadada empresa financiera, los intercambios de apoyo entre los amantes comienzan a agriarse hasta convertirse en algo más siniestro.

A medida que la dinámica de poder cambia irrevocablemente en su relación, Luke y Emily deben enfrentarse al verdadero precio del éxito y a los desconcertantes límites de la ambición.

Netflix: reparto de la película Juego limpio

Alden Ehrenreich (Lucas “Luke” Edmunds)

Phoebe Dynevor (Emily Meyers)

Eddie Marsan (Campbell)

Sebastián de Souza (Rory)

Rich Sommer (Paul)

Buck Braithwaite (Theo)

Patrick Fischler(Robert Bynes)

Tráiler de la película Juego limpio

Dónde ver la película Juego limpio, según la zona geográfica