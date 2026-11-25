Netflix tiene la película subida de tono que nos trae los mejores recuerdos de los históricos Bajos instintos, Atracción fatal o Acoso. Una propuesta superadora del género, se trata de Juego limpio.
Netflix arrasa con la cinta muy subida de tono donde sobran las tensiones sexuales
Netflix tiene la película subida de tono que nos trae los mejores recuerdos de los históricos Bajos instintos, Atracción fatal o Acoso. Una propuesta superadora del género
Juego Limpio hace recordar aquellos tiempos de thrillers con psicología desbocada para adultos. Esos pasajes cinematográficos como Bajos Instintos (1992) y Atracción Fatal (1987), por ahí algo de Acoso (Disclosure, 1994) también.
El paso del romance tórrido, apasionado, a la descomposición emocional y traumática. No hay mejor estreno en streaming esta semana. Qué bueno que Netflix apostó esos 20 millones de dólares en Sundance por esta película, vale completamente la pena destruirse los nervios con sus casi dos horas de contundente historia.
Netflix: de qué trata la película Juego limpio
"Un inesperado ascenso en una empresa tan competitiva como el mercado financiero desata una crisis que pone en riesgo mucho más que el reciente compromiso de una joven pareja", reza la sinopsis oficial de Netflix de este film que tiene como protagonistas a Phoebe Dynevor y Alden Ehrenreich.
Recién comprometidos, Emily, una próspera pareja de Nueva York, no se cansan el uno del otro. Cuando surge un codiciado ascenso en su despiadada empresa financiera, los intercambios de apoyo entre los amantes comienzan a agriarse hasta convertirse en algo más siniestro.
A medida que la dinámica de poder cambia irrevocablemente en su relación, Luke y Emily deben enfrentarse al verdadero precio del éxito y a los desconcertantes límites de la ambición.
Netflix: reparto de la película Juego limpio
- Alden Ehrenreich (Lucas “Luke” Edmunds)
- Phoebe Dynevor (Emily Meyers)
- Eddie Marsan (Campbell)
- Sebastián de Souza (Rory)
- Rich Sommer (Paul)
- Buck Braithwaite (Theo)
- Patrick Fischler(Robert Bynes)
Tráiler de la película Juego limpio
Dónde ver la película Juego limpio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Juego limpio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Juego limpio se puede ver en Netflix.
- España: la película Juego limpio se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: arrasa con Juego limpio, un thriller de suspenso psicológico.
- Trama: explora las tensiones sexuales y la ambición desmedida en una pareja de financieros.
- Estilo: evoca clásicos como "Bajos instintos" y "Atracción fatal".