La serie turca creada por Ece Yörenç sigue a la exitosa abogada Leyla Taylan quien, tras una traición amorosa, se aventura al complicado mundo de las citas modernas.

Aunque cuenta con el apoyo incondicional de sus mejores amigas, no será sencillo lidiar con nuevas relaciones. La ficción protagonizada por Serenay Sarikaya, Metin Akdülger y Boran Kuzum examina las relaciones del mundo moderno y presenta distintas perspectivas sobre romances y amistades.

Netflix: de qué trata la serie Gracias, ¿el siguiente?

Gracias, ¿el siguiente? es una serie comedia romántica que tiene como protagonista a una joven abogada que, tras atravesar una complicada y triste ruptura, decide probar suerte en el, para ella, desconocido mundo de las citas online.

Sus amigas le animan a que no se rinda porque están seguras de que en una de las sucesivas citas conocerá a su nueva media naranja.

Netflix: reparto de la serie Gracias, ¿el siguiente?

Serenay Sarkaya como Leyla Taylan

Metin Akdülger como Omer

Hakan Kurta como Cem

Boran Kuzum como Feyyaz

Ahmet Rfat Sungar como Sarp

Bade Içil como Tuba

Zeynep Tugçe Bayat como Beliz

Tráiler de la serie Gracias, ¿el siguiente?

Dónde ver la serie Gracias, ¿el siguiente?, según la zona geográfica