Netflix tiene un catálogo plagado de excelentes series pero esta es una de las producciones más vista de la historia del streaming, se trata de Gracias, ¿el siguiente?
Esta es la serie turca más vista de la historia en Netflix
Netflix tiene un catálogo plagado de excelentes series pero esta es una de las producciones más vista de la historia del streaming
Protagonizada por Serenay Sarikaya, la serie turca de Netflix explora las complejidades de las relaciones y amistades en el mundo actual.
Gracias, ¿el siguiente?: Después de una dolorosa ruptura, una joven abogada se propone encontrar el amor verdadero en el confuso mundo de las citas modernas con el apoyo de sus mejores amigos.
La serie turca creada por Ece Yörenç sigue a la exitosa abogada Leyla Taylan quien, tras una traición amorosa, se aventura al complicado mundo de las citas modernas.
Aunque cuenta con el apoyo incondicional de sus mejores amigas, no será sencillo lidiar con nuevas relaciones. La ficción protagonizada por Serenay Sarikaya, Metin Akdülger y Boran Kuzum examina las relaciones del mundo moderno y presenta distintas perspectivas sobre romances y amistades.
Netflix: de qué trata la serie Gracias, ¿el siguiente?
Gracias, ¿el siguiente? es una serie comedia romántica que tiene como protagonista a una joven abogada que, tras atravesar una complicada y triste ruptura, decide probar suerte en el, para ella, desconocido mundo de las citas online.
Sus amigas le animan a que no se rinda porque están seguras de que en una de las sucesivas citas conocerá a su nueva media naranja.
Netflix: reparto de la serie Gracias, ¿el siguiente?
- Serenay Sarkaya como Leyla Taylan
- Metin Akdülger como Omer
- Hakan Kurta como Cem
- Boran Kuzum como Feyyaz
- Ahmet Rfat Sungar como Sarp
- Bade Içil como Tuba
- Zeynep Tugçe Bayat como Beliz
Tráiler de la serie Gracias, ¿el siguiente?
Dónde ver la serie Gracias, ¿el siguiente?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Gracias, ¿el siguiente? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Thank You, Next se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la serie Gracias, ¿el siguiente? se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Serie turca: "Gracias, ¿el siguiente?", una producción de Netflix, se posiciona como una de las más vistas de la historia del streaming.
- Trama: explora las relaciones modernas a través de la historia de una abogada que, tras una ruptura, busca el amor en las citas online.
- Disponibilidad: la serie protagonizada por Serenay Sarikaya está disponible para ver en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.