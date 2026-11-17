Netflix tiene esta comedia llena de magia ganadora de un Premio Oscar y que solo tiene una duración de 88 minutos. Es una joya escondida en su catálogo, se trata de La maravillosa historia de Henry Sugar y tres más.
Benedict Cumberbatch sorprende en Netflix con la comedia llena de magia ganadora de un Oscar
Netflix tiene esta comedia llena de magia ganadora de un Premio Oscar y que solo tiene una duración de 88 minutos. Es una joya escondida en su catálogo
La película, que ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Acción en Vivo, nos presenta una antología de cortos cinematográficos que marcó el primer Oscar para Wes Anderson, quien presenta cuatro relatos encantadores adaptados de las historias de Roald Dahl, sobre un apostador con una asombrosa habilidad.
Una historia de Roald Dahl sobre un hombre rico que se entera de la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos y se propone dominar esa habilidad para hacer trampas en el juego.
Con actores como Benedict Cumberbatch y Ralph Fiennes, la película ofrece giros inesperados y el inconfundible estilo visual de Anderson.
Netflix: de qué trata la película La maravillosa historia de Henry Sugar y tres más
La sinopsis oficial de este mediometraje anuncia: "En esta entrañable historia de Roald Dahl, un hombre rico descubre la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos y decide aprender a dominar dicha habilidad para hacer trampa en los juegos de azar".
Netflix: reparto de la película La maravillosa historia de Henry Sugar y tres más
- Benedict Cumberbatch
- Ralph Fiennes
- Dev Patel
- Ben Kingsley
- Richard Ayoade
- Rupert Friend
- Asa Jennings
Tráiler de la película La maravillosa historia de Henry Sugar y tres más
Dónde ver la película La maravillosa historia de Henry Sugar y tres más
, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un asunto familiar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un asunto familiar se puede ver en Netflix.
- España: la película Un asunto familiar se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene en su catálogo una comedia mágica ganadora de un Oscar con 88 minutos de duración.
- La maravillosa historia de Henry Sugar y tres más: cortometraje con Benedict Cumberbatch, adaptado de Roald Dahl, ganador del Oscar a Mejor Cortometraje.
- Trama: un hombre rico aprende a ver sin usar los ojos para hacer trampas en juegos de azar.