La película, que ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Acción en Vivo, nos presenta una antología de cortos cinematográficos que marcó el primer Oscar para Wes Anderson, quien presenta cuatro relatos encantadores adaptados de las historias de Roald Dahl, sobre un apostador con una asombrosa habilidad.

Una historia de Roald Dahl sobre un hombre rico que se entera de la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos y se propone dominar esa habilidad para hacer trampas en el juego.