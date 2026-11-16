Falta muy poco para el desembarco de una de las apuestas nacionales más fuertes del año en el streaming. Netflix confirmó que Gordon, la nueva serie argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna, se estrenará en todo el mundo este miércoles 18 de noviembre de 2026.
Netflix: cuándo estrena la serie Gordon, con el papel protagónico de Rodrigo de la Serna
La serie argentina Gordon, protagonizada por Rodrigo de la Serna, promete romper la plataforma de Netflix
La ficción contará con un total de 7 episodios -con una duración de entre 37 y 53 minutos cada uno- que estarán disponibles de manera simultánea en la plataforma de Netflix.
El proyecto marca además el regreso de Rodrigo de la Serna a una gran producción de Netflix tras su recordado paso por La casa de papel, poniéndose ahora en la piel de uno de los personajes más oscuros y controvertidos de la historia criminal y política del país.
Bajo la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, y con producción ejecutiva de Adrián Suar y Diego Andrasnik a través de Preludio Producciones, la tira fue rodada en distintas locaciones de Buenos Aires y en Bariloche (Río Negro).
Netflix: de qué trata Gordon, serie basada en hechos reales
Ambientada en la convulsionada Argentina de la década de 1970, la serie toma como base documental las investigaciones y los libros Gordon y Gordon, el aniquilador, escritos por el periodista Marcelo Larraquy, quien también colaboró junto a Trapero y Marcos Osorio Vidal en el desarrollo de los guiones.
La trama de la serie sigue la transformación de Aníbal Gordon (interpretado por Rodrigo de la Serna), reconstruyendo sus inicios en el delito común, como el robo de obras de arte y los asaltos, hasta su posterior vinculación con la violencia política y las operaciones paraestatales de la Triple A y la última dictadura cívico-militar.
Netlfix: reparto, tráiler y capítulos
Además de Rodrigo de la Serna en el rol protagónico, el reparto reúne a destacadas figuras del cine y las series nacionales:
- Rodrigo de la Serna como Aníbal Gordon
- Matías Recalt
- Camila Peralta
- Matías Mayer
- Fiorella Bottaioli
Los 7 episodios que llegarán a Netflix este miércoles 18 de noviembre, llevan por título: "Chorro", "Granada", "Espía", "AAA", "Pibe", "Piba" y "Vampiro".