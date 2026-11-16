Netflix: cuándo estrena la serie Gordon, con el papel protagónico de Rodrigo de la Serna

Bajo la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, y con producción ejecutiva de Adrián Suar y Diego Andrasnik a través de Preludio Producciones, la tira fue rodada en distintas locaciones de Buenos Aires y en Bariloche (Río Negro).

Netflix: de qué trata Gordon, serie basada en hechos reales

Ambientada en la convulsionada Argentina de la década de 1970, la serie toma como base documental las investigaciones y los libros Gordon y Gordon, el aniquilador, escritos por el periodista Marcelo Larraquy, quien también colaboró junto a Trapero y Marcos Osorio Vidal en el desarrollo de los guiones.

La trama de la serie sigue la transformación de Aníbal Gordon (interpretado por Rodrigo de la Serna), reconstruyendo sus inicios en el delito común, como el robo de obras de arte y los asaltos, hasta su posterior vinculación con la violencia política y las operaciones paraestatales de la Triple A y la última dictadura cívico-militar.

Netlfix: reparto, tráiler y capítulos

Además de Rodrigo de la Serna en el rol protagónico, el reparto reúne a destacadas figuras del cine y las series nacionales:

Rodrigo de la Serna como Aníbal Gordon

Matías Recalt

Camila Peralta

Matías Mayer

Fiorella Bottaioli

Los 7 episodios que llegarán a Netflix este miércoles 18 de noviembre, llevan por título: "Chorro", "Granada", "Espía", "AAA", "Pibe", "Piba" y "Vampiro".