Netflix tiene el mejor y más completo catálogo de series románticas, en este caso de época, el legado de una historia de amor eterno, se trata de Bridgerton temporada 4.
Netflix tiene la serie romántica de época que es un cuento de hadas
Netflix tiene el mejor y más completo catálogo de series románticas, en este caso de época, el legado de una historia de amor eterno
La cuarta temporada de Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.
Netflix: de qué trata la serie Bridgerton 4
Después de explorar su libertad y evitar el matrimonio durante tres temporadas, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) finalmente caerá rendido ante el amor.
La sinopsis oficial revela que todo comienza en el icónico baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton.
Allí, Benedict queda fascinado por una misteriosa mujer vestida de plateado, conocida como la "Dama de Plata". Lo que él no sabe es que, detrás de esa máscara, no se encuentra una debutante de la alta sociedad, sino una mujer trabajadora que lucha por su supervivencia.
La showrunner, Jess Brownell, describió esta temporada como una lucha constante entre la "fantasía del amor" y la "realidad de las clases sociales".
Netflix: reparto de la serie Bridgerton 4
- Luke Thompson (Benedict Bridgerton) y Yerin Ha (Sophie Baek) como la pareja central.
- Jonathan Bailey y Simone Ashley (Anthony y Kate), quienes regresan de la India para apoyar a la familia.
- Nicola Coughlan (Penelope) y Luke Newton (Colin), mostrando su nueva vida como casados.
- Claudia Jessie (Eloise), cuya relación con Benedict será fundamental mientras ella busca su propio camino.
- Katie Leung (conocida por Harry Potter) se une como Lady Araminta Gun, la ambiciosa y severa madrastra de Sophie.
- Michelle Mao y Isabella Wei interpretarán a Rosamund y Posy Li, las hermanas que competirán por la atención de Benedict.
Tráiler de la serie Bridgerton 4
Dónde ver la serie Bridgerton 4, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bridgerton 4 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bridgerton 4 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bridgerton 4 se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: Presenta la serie romántica de época "Bridgerton 4", centrada en Benedict.
- Trama: Benedict se enamora de una misteriosa dama en un baile, enfrentando las diferencias sociales.
- Elenco: Incluye a Luke Thompson, Yerin Ha y el regreso de personajes conocidos de la saga.