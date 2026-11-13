Netflix tiene la serie romántica de época que es un cuento de hadas

La sinopsis oficial revela que todo comienza en el icónico baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton.

Allí, Benedict queda fascinado por una misteriosa mujer vestida de plateado, conocida como la "Dama de Plata". Lo que él no sabe es que, detrás de esa máscara, no se encuentra una debutante de la alta sociedad, sino una mujer trabajadora que lucha por su supervivencia.

La showrunner, Jess Brownell, describió esta temporada como una lucha constante entre la "fantasía del amor" y la "realidad de las clases sociales".

Netflix: reparto de la serie Bridgerton 4

Luke Thompson (Benedict Bridgerton) y Yerin Ha (Sophie Baek) como la pareja central.

Jonathan Bailey y Simone Ashley (Anthony y Kate), quienes regresan de la India para apoyar a la familia.

Nicola Coughlan (Penelope) y Luke Newton (Colin), mostrando su nueva vida como casados.

Claudia Jessie (Eloise), cuya relación con Benedict será fundamental mientras ella busca su propio camino.

Katie Leung (conocida por Harry Potter) se une como Lady Araminta Gun, la ambiciosa y severa madrastra de Sophie.

Michelle Mao y Isabella Wei interpretarán a Rosamund y Posy Li, las hermanas que competirán por la atención de Benedict.

Tráiler de la serie Bridgerton 4

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