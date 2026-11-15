Netflix arrasa con la comedia romántica que todo el mundo eligió, una conmovedora historia de amor que te emocionará hasta las lágrimas, se trata de la película Mensajes de voz para Isabella.
Netflix acertó con la comedia romántica más exitosa del 2026
Netflix arrasa con la comedia romántica que todo el mundo eligió, una conmovedora historia de amor que te emocionará hasta las lágrimas
Jill trata de lidiar con la muerte de su hermana enviándole mensajes a su buzón de voz en los que le narra su caótica vida en San Francisco, hasta que reasignan su número sin previo aviso y un joven agente inmobiliario de Austin empieza a recibir sus confesiones.
Mensajes de voz para Isabelle es una comedia romántica escrita y dirigida por Leah McKendrick para Netflix que combina humor, romance y drama sobre el duelo.
La historia sigue a Jill, una joven chef que, incapaz de superar la muerte de su hermana Isabelle, continúa dejándole mensajes de voz en su antiguo número de teléfono como una forma de mantener vivo su recuerdo.
Sin saberlo, ese número ha sido reasignado a Wes, un agente inmobiliario de Austin que comienza a escuchar esas confesiones íntimas y termina sintiéndose profundamente atraído por la mujer que hay al otro lado de la línea.
Netflix: de qué trata la película Mensajes de voz para Isabelle
De acuerdo con Tudum, en la película Mensajes de voz para Isabelle, Jill (Zoey Deutch) encontró su propia forma de lidiar con la muerte de su hermana Isabelle (Ciara Bravo): llamar al número que antes era de ella y dejarle mensajes de voz contándole los episodios más caóticos de su vida en San Francisco.
El problema es que nadie le avisó que ese número ya fue reasignado.
Netflix: reparto de la película Mensajes de voz para Isabelle
- Nick Offerman como el Chef Bastien
- Lukas Gage como Arthur
- Harry Shum Jr. como Andy
- Ciara Bravo como Isabelle
- Gil Bellows como el padre de Jill
Tráiler de la película Mensajes de voz para Isabelle
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En pocas palabras
- Netflix: tiene una conmovedora comedia romántica sobre el duelo.
- Trama: una joven envía mensajes a su hermana fallecida, que son recibidos por un desconocido.
- Elenco: la protagonizan Zoey Deutch, Lukas Gage y Nick Offerman.