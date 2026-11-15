Netflix acertó con la comedia romántica más exitosa del 2026

La historia sigue a Jill, una joven chef que, incapaz de superar la muerte de su hermana Isabelle, continúa dejándole mensajes de voz en su antiguo número de teléfono como una forma de mantener vivo su recuerdo.

Sin saberlo, ese número ha sido reasignado a Wes, un agente inmobiliario de Austin que comienza a escuchar esas confesiones íntimas y termina sintiéndose profundamente atraído por la mujer que hay al otro lado de la línea.

Netflix: de qué trata la película Mensajes de voz para Isabelle

De acuerdo con Tudum, en la película Mensajes de voz para Isabelle, Jill (Zoey Deutch) encontró su propia forma de lidiar con la muerte de su hermana Isabelle (Ciara Bravo): llamar al número que antes era de ella y dejarle mensajes de voz contándole los episodios más caóticos de su vida en San Francisco.

El problema es que nadie le avisó que ese número ya fue reasignado.

Netflix: reparto de la película Mensajes de voz para Isabelle

Nick Offerman como el Chef Bastien

Lukas Gage como Arthur

Harry Shum Jr. como Andy

Ciara Bravo como Isabelle

Gil Bellows como el padre de Jill

Tráiler de la película Mensajes de voz para Isabelle

sdf