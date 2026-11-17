El rey Carlos III fue una de las primeras personalidades mundiales en celebrar esta noticia. En sus redes sociales publicó: "Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond".

Robert Pattinson fue elegido como el nuevo James Bond. Foto: Instagram @007

La nueva entrega tendrá detrás de cámaras a Denis Villeneuve, reconocido por dirigir películas como Duna y Blade Runner 2049. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la exitosa serie Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman asumirán la producción.

Pattinson, que alcanzó popularidad mundial con la saga Crepúsculo (donde hizo de Edward Cullen), consolidó posteriormente una carrera marcada por papeles más complejos, entre ellos su interpretación de Batman.

Ahora, el desafío será darle una identidad propia a James Bond, un personaje que ya tuvo seis intérpretes en la pantalla grande (Sean Connery, George Lazanby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig) y que, con esta elección, inicia un nuevo capítulo cinematográfico.