El misterio llegó a su fin en Hollywood. Robert Pattinson fue elegido para convertirse en el nuevo James Bond y será el encargado de ponerse en la piel del legendario agente secreto británico en la próxima película de la saga 007.
Robert Pattinson se convierte en el nuevo James Bond y toma la posta de Daniel Craig
El actor británico fue confirmado por Amazon MGM Studios como el próximo intérprete del agente 007
La confirmación fue realizada este lunes por Amazon MGM Studios, luego de meses de especulaciones sobre quién ocuparía el lugar que dejó Daniel Craig. El actor, de 40 años, asumirá uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine, en una producción que buscará renovar la franquicia.
"Que me hayan confiado el papel de 007 es el mayor honor de mi vida”, expresó Pattinson tras conocerse la noticia. El anuncio estuvo acompañado por un adelanto audiovisual en el que se lo observa con el tradicional esmoquin del espía y una pistola en la mano.
El rey Carlos III fue una de las primeras personalidades mundiales en celebrar esta noticia. En sus redes sociales publicó: "Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond".
La nueva entrega tendrá detrás de cámaras a Denis Villeneuve, reconocido por dirigir películas como Duna y Blade Runner 2049. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la exitosa serie Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman asumirán la producción.
Pattinson, que alcanzó popularidad mundial con la saga Crepúsculo (donde hizo de Edward Cullen), consolidó posteriormente una carrera marcada por papeles más complejos, entre ellos su interpretación de Batman.
Ahora, el desafío será darle una identidad propia a James Bond, un personaje que ya tuvo seis intérpretes en la pantalla grande (Sean Connery, George Lazanby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig) y que, con esta elección, inicia un nuevo capítulo cinematográfico.
En pocas palabras
- Robert Pattinson: el actor británico ha sido confirmado como el nuevo James Bond por Amazon MGM Studios.
- Nuevo Agente 007: Pattinson asumirá el icónico papel tras la salida de Daniel Craig, marcando un nuevo capítulo para la saga.
- Equipo de Producción: Denis Villeneuve dirigirá la próxima entrega, con guión de Steven Knight.