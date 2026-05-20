Después de que Daniel Craig se despidiera del rol de James Bond, muchos actores de Hollywood han estado haciendo "buena letra" para que los productores los elijan como el nuevo espía.
Quién es el actor que se posiciona como el favorito para ser el nuevo James Bond
Hollywood busca al nuevo actor que interprete a James Bond y que se sume a la lista de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.
Lo cierto es que el casting para encontrar al nuevo James Bond está en marcha y hay tres requisitos indispensables para ser el nuevo agente 007.
¿Quiénes son los actores con más chances de ser James Bond?
El actor que más resuena es el joven Tom Francis (26 años), quien no solo es británico, sino que además es conocido por su trabajo en el popular musical "Sunset Boulevar" y en la serie de televisión americana "You". Sin embargo, Francis no sería el favorito de Hollywood, ya que es casi un desconocido por el ambiente.
Sin embargo, algunos críticos aseguran que James Bond debería ser interpretado por alguien más conocido o con más peso en Hollywood como Calum Turner o el australiano Jacob Elordi.
Otro de los favoritos es el británico Henry Cavill, quien ya nos cautivó con su interpretación de Superman. Tiene los 3 requisitos para ser elegido: destila atractivo sexual, sabe actuar y además ya ha protagonizado 3 o 4 películas.
Incluso los fanáticos de Cavill han comenzado una campaña en redes sociales para que él sea elegido como el nuevo James Bond. Hay que destacar que Cavill tiene actualmente 43 años. Daniel Craig tenía 38 años cuando se estrenó la primera de sus películas como Bond, "Casino Royale".
¿Dónde ver todas las películas de 007?
Los derechos de la franquicia cinematográfica pertenecen a Amazon, pero las películas no están disponible de forma permanente en esta plataforma. Por ejemplo, "007: Operación Skyfall" se puede ver en Apple TV, y lo mismo ocurre con "007: Operación Spectre", "Quatum of Solace", "El mundo nunca es suficiente", "Casino Royale", entre otras.