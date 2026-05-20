Quién es el actor que se posiciona como el favorito para ser el nuevo James Bond

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Sin embargo, algunos críticos aseguran que James Bond debería ser interpretado por alguien más conocido o con más peso en Hollywood como Calum Turner o el australiano Jacob Elordi.

Otro de los favoritos es el británico Henry Cavill, quien ya nos cautivó con su interpretación de Superman. Tiene los 3 requisitos para ser elegido: destila atractivo sexual, sabe actuar y además ya ha protagonizado 3 o 4 películas.

Incluso los fanáticos de Cavill han comenzado una campaña en redes sociales para que él sea elegido como el nuevo James Bond. Hay que destacar que Cavill tiene actualmente 43 años. Daniel Craig tenía 38 años cuando se estrenó la primera de sus películas como Bond, "Casino Royale".

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¿Dónde ver todas las películas de 007?

Los derechos de la franquicia cinematográfica pertenecen a Amazon, pero las películas no están disponible de forma permanente en esta plataforma. Por ejemplo, "007: Operación Skyfall" se puede ver en Apple TV, y lo mismo ocurre con "007: Operación Spectre", "Quatum of Solace", "El mundo nunca es suficiente", "Casino Royale", entre otras.