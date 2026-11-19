Uno de los grandes "tanques" de los últimos tiempos de Netflix es esta serie con Stephen Graham que arrasó y sigue siendo un éxito, se trata de Adolescencia.
El genial Stephen Graham arrasa en Netflix con la serie más vista del mundo
Uno de los grandes "tanques" de los últimos tiempos de Netflix es esta serie con Stephen Graham que arrasó y sigue siendo un éxito
La trama de la serie Adolescencia empieza, a primerísima hora de la mañana, de forma trepidante. Un comando policial irrumpe en una típica casa británica y detiene a un chico de 13 años, al que acusará del asesinato de una compañera de instituto.
Mientras avanza la investigación, los padres y la hermana del muchacho viven esta pesadilla con la esperanza de despertarse en una realidad mejor, pero aquí lo importante no es el cómo ni el quién, como en las historias de crímenes más convencionales, sino el porqué.
Creada por Stephen Graham quien también asume un rol protagonista, Jack Thorn y producida por figuras como Brad Pitt, esta serie presenta una trama cruda y sin rodeos que parte de un adolescente acusado de asesinar a una joven.
Y aunque la premisa parece suficiente para ser considerada el centro de esta entrega, el mensaje que hay detrás es aún más impactante.
Netflix: de qué trata la serie Adolescencia
La trama gira en torno a Jamie Miller (Owen Cooper), un niño de 13 años que es arrestado en el norte de Inglaterra por el presunto asesinato de una compañera de escuela.
A medida que avanza la historia, un detective y una terapeuta intentan desentrañar lo que realmente sucedió, explorando las circunstancias que llevaron a un acto tan atroz y cuestionando el impacto de la sociedad en la juventud actual.
Cada episodio de Adolescencia está filmado en una sola toma continua, una técnica que otorga una sensación de realismo, inmediatez y tensión constante. Como si no hubieran cortes y fuera una continuidad en tiempo real.
Netflix: reparto de la serie Adolescencia
- Owen Cooper
- Stephen Graham
- Ashley Walters
- Erin Doherty
- Faye Marsay
Tráiler de la serie Adolescencia
Dónde ver la serie Adolescencia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Adolescencia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Adolescencia familiar se puede ver en Netflix.
- España: la serie Adolescencia se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Adolescencia: la serie de Netflix con Stephen Graham que se convirtió en un éxito mundial.
- Trama: un joven de 13 años es arrestado por un asesinato, explorando las causas y el impacto social.
- Formato: cada episodio se filma en una única toma continua, brindando realismo y tensión.