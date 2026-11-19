Creada por Stephen Graham quien también asume un rol protagonista, Jack Thorn y producida por figuras como Brad Pitt, esta serie presenta una trama cruda y sin rodeos que parte de un adolescente acusado de asesinar a una joven.

Y aunque la premisa parece suficiente para ser considerada el centro de esta entrega, el mensaje que hay detrás es aún más impactante.

Netflix: de qué trata la serie Adolescencia

La trama gira en torno a Jamie Miller (Owen Cooper), un niño de 13 años que es arrestado en el norte de Inglaterra por el presunto asesinato de una compañera de escuela.

A medida que avanza la historia, un detective y una terapeuta intentan desentrañar lo que realmente sucedió, explorando las circunstancias que llevaron a un acto tan atroz y cuestionando el impacto de la sociedad en la juventud actual.

Cada episodio de Adolescencia está filmado en una sola toma continua, una técnica que otorga una sensación de realismo, inmediatez y tensión constante. Como si no hubieran cortes y fuera una continuidad en tiempo real.

Netflix: reparto de la serie Adolescencia

Owen Cooper

Stephen Graham

Ashley Walters

Erin Doherty

Faye Marsay

Tráiler de la serie Adolescencia

Dónde ver la serie Adolescencia, según la zona geográfica