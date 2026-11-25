La dura batalla mental de Tyson Fury

Tyson Fury describió cómo la ansiedad se volvió paralizante, impidiéndole seguir adelante. El punto de inflexión llegó en Halloween de 2017, cuando se dio cuenta de la ruina en la que se encontraba a pesar de tener el mundo en sus manos.

Esta profunda reflexión se convirtió en el impulso necesario para retomar el entrenamiento y enfocarse en su familia. La transformación personal lo llevó a reconquistar un título mundial, derrotando a Deontay Wilder en 2020, demostrando su resiliencia ante la adversidad.

Las confesiones de Tyson Fury formarán parte de un documental que se emitirá este viernes 27 de noviembre. Se espera que su testimonio ofrezca una mirada íntima a su recuperación y sirva de inspiración para otros que atraviesan situaciones similares.

La revelación de sus diagnósticos de esquizofrenia y trastorno bipolar arroja luz sobre la complejidad de la salud mental en el ámbito deportivo de élite, donde la presión y las exigencias pueden ser devastadoras.