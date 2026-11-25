Boca y River, con Mauricio Macri y Diego Santilli, jugaron en el estadio Pacífico en 2014.

Posteriormente, la construcción de su estadio principal fue bautizada como "Pacífico" en homenaje a su denominación histórica, convirtiéndose con las décadas en escenario de míticos recitales de la época dorada del rock argentino. En 2019, mediante una reforma del estatuto, el club adoptó formalmente el nombre Club General San Martín Pacífico.

La mirada de su presidente, Augusto Carignano

El presidente del club, Augusto Carignano (44 años), repasó el vínculo afectivo que lo une a la entidad y los pilares de la gestión actual:

Pertenencia: "Me crié acá, viví acá enfrente y mi primer cumpleaños se festejó acá en los Quinchos del Club... Toda la vida en el club, acá crecí, conocí a mis amigos, tuve mi primera novia, conocí a quien fue mi esposa y tuve mis hijas que vistieron la camiseta del club".

De la crítica a la acción: "Encontré una pasión en la gestión deportiva. El club de mi vida se estaba viniendo a pedazos abajo y con un grupo de amigos, todos socios, decidimos involucrarnos, ser parte y empezar a participar desde la acción, no desde la crítica".

El esfuerzo y el valor de la cuota: "Asociándose es el mayor acto de amor hacia una institución: pagar la cuota. No es nada fácil, es muy costoso; siempre los clubes en la Argentina tenemos la sábana corta, pero con gestión, pasión, dedicación y mostrando lo que se hace, los socios se involucran, ayudan y ven que lo que uno recauda lo vuelve a poner en el mismo club".

El club es el patio de la casa: "Queremos como comisión que los vecinos sientan el club como parte de ellos y el club que los sienta a ellos como parte... Tienen que venir y disfrutarlo, que esto se transforme en el patio de su casa".

Infraestructura y el Objetivo 3.000

El Club Pacífico cuenta con 5 disciplinas federadas y más de 10 actividades recreativas y de salud (como yoga, pilates, zumba, taekwondo, tenis de mesa y Newcom).

El estadio fue remodelado y se compró un piso nuevo.

Instalaciones

2 estadios cubiertos y múltiples canchas (5 de vóley/básquet, 2 de futsal federado, 2 de balonmano y canchas auxiliares).

6 canchas de tenis y 6 canchas de pádel.

Pileta de natación (reconstruida íntegramente hace dos años) y quinchos con churrasqueras de unos 70 metros de largo.

Con una masa societaria actual de 2.120 socios, la comisión directiva tiene en marcha la campaña "Objetivo 3.000". Para impulsar las inscripciones, se dispuso una promoción solidaria hasta el 20 de diciembre en la cual, acercando una caja de leche a la secretaría del club, los nuevos socios obtienen la inscripción bonificada y un 50% de descuento en la cuota durante 6 meses.