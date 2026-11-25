El Club General San Martín Pacífico celebró sus 109 años de historia consolidándose como un espacio deportivo, social y cultural fundamental en el centro de la ciudad de Mendoza.
General San Martín Pacífico celebró sus 109 años consolidándose como un espacio deportivo, social y cultural en el centro de la ciudad de Mendoza.
El Club General San Martín Pacífico celebró sus 109 años de historia consolidándose como un espacio deportivo, social y cultural fundamental en el centro de la ciudad de Mendoza.
Ubicado en calle Perú, su predio de 3,5 hectáreas resiste el paso del tiempo e invita a los vecinos a disfrutar de una amplia oferta de actividades.
El predio perteneció originalmente a la empresa británica de ferrocarriles Buenos Aires Pacífico, funcionando bajo el nombre de Pacific Athletic Club. Con la estatización de los bienes ferroviarios impulsada por Juan Domingo Perón, las escrituras se entregaron a los trabajadores y la institución pasó a llamarse General San Martín.
Posteriormente, la construcción de su estadio principal fue bautizada como "Pacífico" en homenaje a su denominación histórica, convirtiéndose con las décadas en escenario de míticos recitales de la época dorada del rock argentino. En 2019, mediante una reforma del estatuto, el club adoptó formalmente el nombre Club General San Martín Pacífico.
El presidente del club, Augusto Carignano (44 años), repasó el vínculo afectivo que lo une a la entidad y los pilares de la gestión actual:
Pertenencia: "Me crié acá, viví acá enfrente y mi primer cumpleaños se festejó acá en los Quinchos del Club... Toda la vida en el club, acá crecí, conocí a mis amigos, tuve mi primera novia, conocí a quien fue mi esposa y tuve mis hijas que vistieron la camiseta del club".
De la crítica a la acción: "Encontré una pasión en la gestión deportiva. El club de mi vida se estaba viniendo a pedazos abajo y con un grupo de amigos, todos socios, decidimos involucrarnos, ser parte y empezar a participar desde la acción, no desde la crítica".
El esfuerzo y el valor de la cuota: "Asociándose es el mayor acto de amor hacia una institución: pagar la cuota. No es nada fácil, es muy costoso; siempre los clubes en la Argentina tenemos la sábana corta, pero con gestión, pasión, dedicación y mostrando lo que se hace, los socios se involucran, ayudan y ven que lo que uno recauda lo vuelve a poner en el mismo club".
El club es el patio de la casa: "Queremos como comisión que los vecinos sientan el club como parte de ellos y el club que los sienta a ellos como parte... Tienen que venir y disfrutarlo, que esto se transforme en el patio de su casa".
El Club Pacífico cuenta con 5 disciplinas federadas y más de 10 actividades recreativas y de salud (como yoga, pilates, zumba, taekwondo, tenis de mesa y Newcom).
Instalaciones
Con una masa societaria actual de 2.120 socios, la comisión directiva tiene en marcha la campaña "Objetivo 3.000". Para impulsar las inscripciones, se dispuso una promoción solidaria hasta el 20 de diciembre en la cual, acercando una caja de leche a la secretaría del club, los nuevos socios obtienen la inscripción bonificada y un 50% de descuento en la cuota durante 6 meses.