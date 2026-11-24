Un modelo de cuatro pilares para la formación integral

El trabajo que impulsa Anastasi desde NZ Networks abarca cuatro áreas fundamentales de articulación.

Educación internacional e inmersión académica: Desarrollo de programas de movilidad estudiantil, intercambio cultural y acceso a becas.

Deporte y educación: Vinculación de clubes de distintos deportes (rugby, hockey sobre césped, etc) y academias deportivas para generar experiencias de formación juvenil en el exterior.

Representación institucional: Acompañamiento a universidades y colegios de Oceanía en su desarrollo y posicionamiento en la región.

Cooperación bilateral: Articulación con embajadas, organismos de promoción comercial, gobiernos y el sector privado.

Alianzas de elite: desde la Universidad de Otago a la Crusaders Academy

Unos 500 jóvenes han viajado a Oceanía de la mano de NZ Networks.

El puente tendido por NZ Networks cuenta con el respaldo de prestigiosas organizaciones de Oceanía, tales como la Universidad de Otago (Dunedin, Nueva Zelanda), King's High School (Dunedin), John Paul College (Brisbane, Australia), la Otago Rugby Union y la Crusaders Academy, entre otras.

En Mendoza, la propuesta se concreta mediante alianzas estratégicas con clubes y entidades locales. A través de estos acuerdos, se organizan campus y clínicas internacionales de rugby impartidas por entrenadores neozelandeses, programas de inmersión en inglés y oportunidades de becas deportivas y académicas para jóvenes atletas mendocinos.

"Tanto en el Torneo Beto Jofré M16, en Los Tordos, como en el Torneo Cura Primo M15, en Marista, junto con Orbe Travel hicimos una acción por la que 3 chicos ganaron becas para viajar a Nueva Zelanda, en febrero del 2028", contó.

NZ Networks y Orbe Travel entregaron becas para viajar a Nueva Zelanda en Los Tordos y Marista.

"Nuestra visión es consolidar a NZ Networks como una plataforma que conecte comunidades y genere beneficios concretos y de largo plazo para los jóvenes y sus instituciones", destaca Anastasi, impulsando a Mendoza como una plaza de referencia para la cooperación con el continente oceánico.

La Academia de Crusaders llega a Mendoza

Coaches de la Academia de rugby de Crusaders de Nueva Zelanda estarán entrenado y reclutando jugadores para el sistema de Secondary Schools en Nueva Zelanda y Australia.

Será el 2 y 3 de diciembre, en el Liceo RC y la clínica reservada para chicos de 13 a 19 años estará a cargo de Paul Galland, Director Academia Crusaders y reclutador de la franquicia; Ross Kennedy, coach y ex jugador de Hurricanes y Crusaders y Jonathan Kitto, ex All Black y coach de Crusaders Academy

Los participantes recibirán un conjunto de ropa del campus y los interesados pueden hacer sus consultas a través de este link o por whatsapp al +54 9 2613019523. Los cupos son limitados.