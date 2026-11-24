“Me llevo una familia que no sabía que existía”

Para muchos, Uniendo Metas fue la primera vez que hablaron frente a cientos de personas, que viajaron solos o que descubrieron que sus intereses, fueran la tecnología, el ambiente, la producción, la economía o los asuntos públicos, también tenían un lugar en los grandes debates del mundo. Para casi todos fue también el encuentro con chicos de otras ciudades que hasta el viernes eran desconocidos.

“Me llevo una familia que no sabía que existía, que no sabía que estaba”, contó quien fue la Secretaria General de la ONU durante este encuentro, Magdalena Buyo Alvarado de 17 años, al terminar el encuentro. Se refería a los compañeros de La Paz, Río Cuarto, Bragado, Santiago del Estero, Tucumán, Paraná y de otras ciudades que conoció durante los tres días.

Los jóvenes debatieron sobre desafíos globales representando a diferentes países.

Sol, de 17 años dijo que: “Cuando participé por primera vez en el Modelo de Chajarí, jamás imaginé que iba a terminar debatiendo con chicos de todo el país en la Facultad de Derecho de la UBA. Al principio me daba miedo hablar en público y equivocarme, pero en cada encuentro fui ganando confianza. Hoy me animo a defender mis ideas, a escuchar otras opiniones y a enfrentar desafíos que antes me parecían imposibles. Uniendo Metas me hizo descubrir capacidades que no sabía que tenía”.

Por su parte, Mauricio, de 16 años, contó que “Todo empezó con el Modelo de Santiago del Estero. Nos preparamos durante meses, investigamos conflictos que ni conocíamos y aprendimos a defender posiciones que muchas veces eran muy distintas de las nuestras. Llegar al Encuentro Nacional fue un desafío enorme, pero también una oportunidad para conocer chicos de otras provincias que compartían nuestras mismas ganas de aprender y participar. Me llevo mucho más que conocimientos: amigos, experiencias y una manera distinta de mirar el mundo”.

Los que hacen que suceda

El compromiso de los docentes es fundamental para que Uniendo Metas sea posible: muchos dedican horas fuera de clase a preparar y acompañar a sus estudiantes durante meses. A ellos se suma una red de 1.252 voluntarios y voluntarias de entre 18 y 24 años en todo el país, de los cuales 100 participaron en el Encuentro Nacional. También tuvieron un rol fundamental las autoridades, jóvenes seleccionados entre los participantes de los modelos locales, que asumieron la responsabilidad de conducir los debates.

“Detrás de cada joven que hoy se anima a debatir, a defender sus ideas y a superar sus propios miedos, hay docentes que dedicaron meses a acompañarlo, alentarlo y ayudarlo a descubrir capacidades que ni siquiera sabía que tenía. Uniendo Metas también nos recuerda el enorme poder transformador que tiene un docente cuando confía en sus estudiantes y los impulsa a llegar más lejos de lo que imaginaban”. Fabian Bares, Docente de Bahía Blanca.

Una generación que quiere participar

“En un contexto en el que muchas veces se trata a los adolescentes de apáticos, frágiles o desinteresados, tenemos cientos de jóvenes que eligen involucrarse. Y lo que vimos estos tres días no es una excepción: cuando los chicos encuentran espacios que los toman en serio, los desafían y les dan la oportunidad de demostrar de qué son capaces, responden con un compromiso y un entusiasmo extraordinarios. Uniendo Metas demuestra que las ganas de participar están; lo que tenemos que hacer es generar más oportunidades para que puedan hacerlo”, afirmó Juan Manuel Fernández Alves Da Cunha, director ejecutivo de Asociación.

Los jóvenes debatieron sobre desafíos globales representando a diferentes países.

Mientras tanto, Silvana Vives, presidenta de la Asociación Conciencia sostuvo que “La democracia se fortalece cuando somos capaces de escuchar a quienes piensan distinto, debatir con respeto y construir acuerdos. Eso es lo que estos jóvenes pusieron en práctica durante tres días: aprendieron que defender las propias convicciones no significa descalificar las de los demás y que las diferencias no tienen por qué impedirnos encontrar puntos en común. Es un aprendizaje fundamental para la vida en sociedad”.

El encuentro se hizo pocos días después de que el Papa León XIV, durante su visita a la Argentina, pidiera fortalecer la democracia con la escucha, el cuidado de la palabra y la búsqueda paciente de acuerdos. En las aulas de la Facultad de Derecho, ese mensaje tuvo más de 800 protagonistas.

Más de tres décadas formando ciudadanos

Desde su primera edición en 1994, Uniendo Metas reunió a estudiantes de todo el país y se consolidó como un espacio de formación ciudadana que complementa la experiencia escolar. A través de los Modelos de Naciones Unidas, promueve el pensamiento crítico, la participación, el liderazgo y el compromiso con la vida democrática, herramientas que los jóvenes pueden trasladar a sus comunidades y a sus futuros ámbitos de estudio y trabajo.