Al alcanzar hasta 2,7 metros de altura y 150 kilogramos de peso, estas grandes aves herbívoras cumplen un papel clave en la dispersión de semillas, el ciclo de nutrientes y la aireación del suelo del desierto.

Asimismo, los excrementos de estos animales devuelven nutrientes esenciales a una tierra muy pobre. Además, al darse baños de arena para limpiar su plumaje, remueven y airean el suelo compacto, lo que facilita la absorción del agua de lluvia y el crecimiento de nuevas raíces.

¿Por qué estas aves están en peligro?

Aunque estas aves se cazaban desde la antigüedad por su carne, piel y plumas, la llegada generalizada de armas de fuego modernas y vehículos todoterreno a principios del siglo XX rompió el equilibrio. Los cazadores podían perseguirlas a gran velocidad por el desierto abierto, sin darles oportunidad de escapar.

Asimismo, la recolección constante de sus enormes huevos, tanto para el consumo como para utilizarlos como objetos decorativos, impidió que las poblaciones lograran reproducirse y reponer las bajas.

Los guardas de caza esperan que estas aves, originarias del norte de África, ocupen ese nicho ecológico y, al mismo tiempo, amplíen las posibilidades de supervivencia de una especie de la que quedan menos de 1.000 ejemplares en todo el mundo.