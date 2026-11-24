Después de más de un siglo de ausencia, cinco avestruces regresaron al desierto como parte de un ambicioso proyecto de restauración ecológica. La reintroducción de esta especie busca favorecer la regeneración de su vegetación.
Específicamente, la reintroducción del avestruz de cuello rojo tuvo lugar en el desierto de Arabia. El objetivo es que, si se reproducen con éxito, puedan incorporar más ejemplares para expandir el ambicioso programa de restauración ecológica en la Reserva Real Príncipe Mohammed bin Salman.
¿Por qué estas aves son fundamentales en el desierto?
El avestruz árabe, autóctono de Arabia Saudí, fue cazado hasta su extinción a mediados del siglo XX. Asimismo, el avance de la desertificación extrema, sumado al sobrepastoreo del ganado doméstico, como cabras y camellos, redujo drásticamente la vegetación y los refugios disponibles en las zonas áridas donde estas aves buscaban alimento.
Al alcanzar hasta 2,7 metros de altura y 150 kilogramos de peso, estas grandes aves herbívoras cumplen un papel clave en la dispersión de semillas, el ciclo de nutrientes y la aireación del suelo del desierto.
Asimismo, los excrementos de estos animales devuelven nutrientes esenciales a una tierra muy pobre. Además, al darse baños de arena para limpiar su plumaje, remueven y airean el suelo compacto, lo que facilita la absorción del agua de lluvia y el crecimiento de nuevas raíces.
¿Por qué estas aves están en peligro?
Aunque estas aves se cazaban desde la antigüedad por su carne, piel y plumas, la llegada generalizada de armas de fuego modernas y vehículos todoterreno a principios del siglo XX rompió el equilibrio. Los cazadores podían perseguirlas a gran velocidad por el desierto abierto, sin darles oportunidad de escapar.
Asimismo, la recolección constante de sus enormes huevos, tanto para el consumo como para utilizarlos como objetos decorativos, impidió que las poblaciones lograran reproducirse y reponer las bajas.
Los guardas de caza esperan que estas aves, originarias del norte de África, ocupen ese nicho ecológico y, al mismo tiempo, amplíen las posibilidades de supervivencia de una especie de la que quedan menos de 1.000 ejemplares en todo el mundo.
En pocas palabras
- Avestruces reintroducidos: Cinco ejemplares volvieron al desierto tras un siglo para regenerar vegetación y restaurar el ecosistema.
- Rol ecológico: Las aves dispersan semillas, aportan nutrientes con sus excrementos y airean el suelo del desierto de Arabia.
- Conservación: La especie, que casi se extinguió por caza y recolección de huevos, busca recuperarse en la Reserva Real Príncipe Mohammed bin Salman.