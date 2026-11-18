En el norte de Chile, donde la escasez de agua condiciona el desarrollo de la minería y la agricultura, se prepara una expansión de infraestructura que podría transformar la forma de abastecer a toda una región de América del Sur.
Quieren llevar el agua del Pacífico hasta un desierto de América del Sur con 920 kilómetros de tuberías
El plan en el desierto de Atacama prevé una red de tuberías que podría superar los 920 kilómetros para abastecer de agua desalinizada del océano Pacífico a la minería y otros sectores.
El desierto de Atacama cuenta actualmente con 382 kilómetros de conducciones de agua desalinizada, pero esa extensión podría superar los 920 kilómetros si se concretan los proyectos que ya obtuvieron aprobación ambiental. La iniciativa no contempla construir una única tubería de casi mil kilómetros.
Una de las tuberías en América del Sur llegará hasta los 4.000 metros de altura
Se trata de una red de distintos acueductos que partirán desde plantas desalinizadoras ubicadas en la costa y trasladarán agua del océano Pacífico hacia las zonas mineras del interior, incluidas áreas precordilleranas y cordilleranas. El plan fue presentado por el gobernador regional, Miguel Vargas, durante un encuentro organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura.
La región tiene cinco plantas desalinizadoras en funcionamiento, con una capacidad conjunta de 1.822 litros por segundo. A ellas podrían sumarse seis proyectos de construcción o ampliación que ya cuentan con autorización ambiental. Si todos avanzan, la capacidad de producción regional llegaría a 7.573 litros por segundo, más de cuatro veces el nivel actual.
La minería financiaría gran parte de la infraestructura
Entre las iniciativas de mayor escala aparece ENAPAC, que contempla instalar una planta desalinizadora al norte de Caldera y construir conducciones hacia sectores como Diego de Almagro y Maricunga. El proyecto podría producir más de 3.200 litros de agua por segundo y considera una extensa red de transporte para distribuirla hacia distintos puntos de la región.
El recorrido no será sencillo. Los ductos deberán atravesar el árido territorio de Atacama y avanzar hacia zonas cordilleranas donde se encuentran explotaciones mineras. En algunos sectores, las conducciones proyectadas alcanzan alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que exige estaciones de bombeo y sistemas capaces de impulsar el agua a grandes distancias y desniveles.
El principal cliente de esta nueva oferta sería la industria minera, que necesita grandes volúmenes de agua para procesar minerales. Los contratos de suministro con las compañías son decisivos para financiar tanto las plantas desalinizadoras como las tuberías que conectarán la costa con las faenas.
El agua también podría beneficiar a otros sectores, aunque su transporte tiene un costo elevado. Un ejemplo concreto es Minera Caserones, que aporta 100 litros por segundo al canal Mal Paso, en Tierra Amarilla, mediante compromisos ambientales.
En pocas palabras
- Proyecto en Atacama: Red de tuberías de m s de 920 km llevar 0 agua desalinizada del Oc 1ano Pac 1fico.
- Abastecimiento regional: Buscan transformar el suministro para miner 0a y agricultura en la regi 3n.
- Financiamiento minero: La industria aportar 0a fondos para plantas desalinizadoras y conducciones.