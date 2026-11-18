La región tiene cinco plantas desalinizadoras en funcionamiento, con una capacidad conjunta de 1.822 litros por segundo. A ellas podrían sumarse seis proyectos de construcción o ampliación que ya cuentan con autorización ambiental. Si todos avanzan, la capacidad de producción regional llegaría a 7.573 litros por segundo, más de cuatro veces el nivel actual.

La minería financiaría gran parte de la infraestructura

Entre las iniciativas de mayor escala aparece ENAPAC, que contempla instalar una planta desalinizadora al norte de Caldera y construir conducciones hacia sectores como Diego de Almagro y Maricunga. El proyecto podría producir más de 3.200 litros de agua por segundo y considera una extensa red de transporte para distribuirla hacia distintos puntos de la región.

El recorrido no será sencillo. Los ductos deberán atravesar el árido territorio de Atacama y avanzar hacia zonas cordilleranas donde se encuentran explotaciones mineras. En algunos sectores, las conducciones proyectadas alcanzan alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que exige estaciones de bombeo y sistemas capaces de impulsar el agua a grandes distancias y desniveles.

El principal cliente de esta nueva oferta sería la industria minera, que necesita grandes volúmenes de agua para procesar minerales. Los contratos de suministro con las compañías son decisivos para financiar tanto las plantas desalinizadoras como las tuberías que conectarán la costa con las faenas.

El agua también podría beneficiar a otros sectores, aunque su transporte tiene un costo elevado. Un ejemplo concreto es Minera Caserones, que aporta 100 litros por segundo al canal Mal Paso, en Tierra Amarilla, mediante compromisos ambientales.