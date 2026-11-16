Sacaron a miles de conejos de una isla de América del Sur y ahora viven allí casi 90.000 parejas de aves

La erradicación fue liderada por la organización Island Conservation junto a sus colaboradores. La isla, además, contaba con una protección anterior: desde 1990 forma parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, administrada por la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Los resultados más recientes fueron publicados en octubre de 2026 en la revista científica Marine Ornithology.

El censo que reveló la recuperación de los yuncos

Un equipo de investigadores realizó un censo en noviembre de 2024 y estimó 89.876 parejas reproductoras, con un intervalo estadístico de entre 80.952 y 98.800 parejas.

La comparación es sorprendente. En 2013, el cálculo era de 11.934 parejas. Es decir, después de la erradicación de los conejos, la población reproductora estimada se multiplicó por aproximadamente 7,5, un crecimiento del 635%.

Pero hay una cifra todavía más impresionante. En 1980 se estimaban apenas 300 parejas en la isla. Frente a ese registro, el censo de 2024 representa una recuperación de unas 300 veces en 44 años. Los científicos, sin embargo, atribuyen ese resultado a décadas de conservación, protección del hábitat y eliminación de especies invasoras, no a una única intervención.