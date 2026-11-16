Sacaron a miles de conejos de una isla de América del Sur y ahora viven allí casi 90.000 parejas de aves

En una isla del norte de Chile, unos animales que parecían inofensivos se habían convertido en un problema para una de las aves marinas más particulares del Pacífico. Eran conejos europeos, una especie introducida que ocupaba y deterioraba el terreno donde miles de yuncos construían sus madrigueras para reproducirse.
La respuesta llegó en 2013, cuando se completó una operación para erradicar los conejos de isla Choros, en la Región de Coquimbo. Más de una década después, un nuevo censo científico reveló la dimensión de la recuperación. La isla alberga casi 90.000 parejas reproductoras de yunco.
El problema que provocaron los conejos en la isla
El yunco, cuyo nombre científico es Pelecanoides garnotii, es un ave marina que se alimenta en el océano, pero necesita tierra firme para anidar. Excava madrigueras donde pone sus huevos y cría a sus polluelos. El problema era que los conejos ocupaban parte de esas colonias, pisoteaban y agrandaban las madrigueras y deterioraban el hábitat de reproducción.
La erradicación fue liderada por la organización Island Conservation junto a sus colaboradores. La isla, además, contaba con una protección anterior: desde 1990 forma parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, administrada por la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Los resultados más recientes fueron publicados en octubre de 2026 en la revista científica Marine Ornithology.
El censo que reveló la recuperación de los yuncos
Un equipo de investigadores realizó un censo en noviembre de 2024 y estimó 89.876 parejas reproductoras, con un intervalo estadístico de entre 80.952 y 98.800 parejas.
La comparación es sorprendente. En 2013, el cálculo era de 11.934 parejas. Es decir, después de la erradicación de los conejos, la población reproductora estimada se multiplicó por aproximadamente 7,5, un crecimiento del 635%.
Pero hay una cifra todavía más impresionante. En 1980 se estimaban apenas 300 parejas en la isla. Frente a ese registro, el censo de 2024 representa una recuperación de unas 300 veces en 44 años. Los científicos, sin embargo, atribuyen ese resultado a décadas de conservación, protección del hábitat y eliminación de especies invasoras, no a una única intervención.
En pocas palabras
- Isla Choros: Casi 90.000 parejas de yunco reproductoras tras erradicación de conejos.
- Recuperación histórica: Población se multiplicó por 7,5 desde 2013 y 300 veces desde 1980.
- Conservación: Éxito atribuido a décadas de protección y eliminación de especies invasoras.