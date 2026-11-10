La isla de 450 habitantes que apagó sus luces para salvar cientos de aves

La isla de Corvo, en el archipiélago portugués de las Azores, demuestra un compromiso ambiental notable al apagar su alumbrado público durante cinco noches consecutivas cada otoño. Esta iniciativa, apoyada por sus 450 habitantes, busca proteger a las crías de pardelas cenicientas durante su vulnerable primer vuelo hacia el océano.
Las jóvenes aves, al abandonar sus nidos, se orientan tradicionalmente por las luces celestes naturales. Sin embargo, la iluminación artificial de las farolas puede desorientarlas, provocando que se dirijan hacia zonas urbanas donde corren peligro por vehículos, depredadores o deshidratación.
Desde 2019, el municipio coordina este apagón como una tradición arraigada. Los vecinos, además, participan activamente recogiendo las aves desorientadas para liberarlas al amanecer cerca del mar, permitiéndoles completar su viaje migratorio.
Un operativo de rescate vecinal en la isla de Corvo
La colaboración ciudadana para salvar a las pardelas cenicientas se remonta a 1991. Inicialmente, los habitantes organizaban patrullas para rescatar a las crías desorientadas por la luz artificial. Esta práctica se extendió y en 1995 el Gobierno de las Azores lanzó la campaña SOS Cagarro, sumándose posteriormente la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves (SPEA).
Desde 2015, se han rescatado más de 30.000 ejemplares jóvenes en todo el archipiélago de las Azores, con Corvo registrando aproximadamente 6.000 rescates. Los datos indican que alrededor del 85% de los incidentes con pardelas jóvenes ocurren con el alumbrado público encendido, evidenciando la relación entre la contaminación lumínica y los problemas de desorientación de estas aves marinas.
Dónde queda la isla de Corvo
La isla de Corvo se localiza en aguas del océano Atlántico norte y es oficialmente parte de la Región Autónoma de las Azores, en Portugal. Geográficamente, representa la isla más septentrional y pequeña de todo el archipiélago, con apenas diecisiete kilómetros cuadrados de superficie terrestre. Toda su población vive en un solo centro urbano.
En pocas palabras
- Isla de Corvo: Apaga luces nocturnas para proteger aves migratorias.
- Pardelas cenicientas: Crías desorientadas por luces artificiales son rescatadas por la comunidad.
- Azores: Iniciativa vecinal desde 1991 busca reducir la mortandad de aves marinas.