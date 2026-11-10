La isla de 450 habitantes que apagó sus luces para salvar cientos de aves

Un operativo de rescate vecinal en la isla de Corvo

La colaboración ciudadana para salvar a las pardelas cenicientas se remonta a 1991. Inicialmente, los habitantes organizaban patrullas para rescatar a las crías desorientadas por la luz artificial. Esta práctica se extendió y en 1995 el Gobierno de las Azores lanzó la campaña SOS Cagarro, sumándose posteriormente la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves (SPEA).

Desde 2015, se han rescatado más de 30.000 ejemplares jóvenes en todo el archipiélago de las Azores, con Corvo registrando aproximadamente 6.000 rescates. Los datos indican que alrededor del 85% de los incidentes con pardelas jóvenes ocurren con el alumbrado público encendido, evidenciando la relación entre la contaminación lumínica y los problemas de desorientación de estas aves marinas.

Dónde queda la isla de Corvo

La isla de Corvo se localiza en aguas del océano Atlántico norte y es oficialmente parte de la Región Autónoma de las Azores, en Portugal. Geográficamente, representa la isla más septentrional y pequeña de todo el archipiélago, con apenas diecisiete kilómetros cuadrados de superficie terrestre. Toda su población vive en un solo centro urbano.