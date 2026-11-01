Emprendió un viaje con la intención de alejarse de la sociedad y vivió 32 años en una isla porque no quería hablar con nadie

Al llegar, supo que el único guardián de la isla estaba a punto de jubilarse. Sin dudarlo, vendió su barco y decidió ocupar su puesto. Entonces lo que comenzó como una decisión improvisada se convirtió en una vida de más de 32 años en completo aislamiento, sin electricidad convencional y con muy poco contacto con otras personas.

Durante ese tiempo, él dedicó sus días a proteger la isla, cuidar sus playas y preservar su delicado ecosistema convirtiéndose en un símbolo de la vida sencilla y del deseo de escapar del ritmo acelerado de la sociedad.

Mauro llegó a la isla italiana de Budelli durante un viaje en velero y decidió quedarse.

En 2021, tras una larga disputa con las autoridades encargadas de la conservación de Budelli, fue obligado a abandonar la isla. Aunque pasó sus últimos años viviendo nuevamente en Italia, él sabía que Budelli era el único lugar donde realmente se sentía en casa.

Trístemente Mauro Morandi falleció en 2025, a los 85 años y como último homenaje, sus amigos esparcieron sus cenizas en el mar, cerca de la isla que protegió durante más de tres décadas, cumpliendo su deseo de permanecer, de alguna forma, en el lugar donde eligió vivir en paz.