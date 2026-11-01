Emprendió un viaje con la intención de alejarse de la sociedad y vivió 32 años en una isla porque no quería hablar con nadie

Nacido en 1939, el italiano Mauro Morandi ejerció como profesor durante sus primeros años antes de cansarse por completo del ritmo y las exigencias de la vida en sociedad. Guiado por el deseo de apartarse del mundo, en 1989 tomó la determinación de emprender un viaje en velero rumbo a la Polinesia. Esta es su historia.
Lo que él no sabía es que el rumbo de su vida cambiaría radicalmente al navegar por una pequeña y paradisíaca isla situada entre Cerdeña y Córcega.
Se fue de viaje, llegó por error a una isla y lo que sería una escala se convirtió en su destino de por vida
En 1989,Mauro emprendió un viaje en velero con destino a la Polinesia, decidido a dejar atrás la vida moderna y alejarse de la sociedad. Sin embargo, una complicación por desperfectos en la embarcación lo obligó a detenerse en la pequeña isla de Budelli, frente a la costa de Cerdeña, donde descubriría instantáneamente que ese sería el lugar que cambiaría su vida para siempre.
Al llegar, supo que el único guardián de la isla estaba a punto de jubilarse. Sin dudarlo, vendió su barco y decidió ocupar su puesto. Entonces lo que comenzó como una decisión improvisada se convirtió en una vida de más de 32 años en completo aislamiento, sin electricidad convencional y con muy poco contacto con otras personas.
Durante ese tiempo, él dedicó sus días a proteger la isla, cuidar sus playas y preservar su delicado ecosistema convirtiéndose en un símbolo de la vida sencilla y del deseo de escapar del ritmo acelerado de la sociedad.
En 2021, tras una larga disputa con las autoridades encargadas de la conservación de Budelli, fue obligado a abandonar la isla. Aunque pasó sus últimos años viviendo nuevamente en Italia, él sabía que Budelli era el único lugar donde realmente se sentía en casa.
Trístemente Mauro Morandi falleció en 2025, a los 85 años y como último homenaje, sus amigos esparcieron sus cenizas en el mar, cerca de la isla que protegió durante más de tres décadas, cumpliendo su deseo de permanecer, de alguna forma, en el lugar donde eligió vivir en paz.
En pocas palabras
- Cambio de vida: un profesor italiano abandonó la sociedad para vivir en una isla remota.
- Aislamiento voluntario: el hombre se convirtió en guardián de la isla y vivió allí 32 años sin contacto.
- Último deseo: tras ser obligado a irse, sus cenizas fueron esparcidas cerca de la isla que amó.