Los paquetes para viajar desde Mendoza a ver al Papa León XIV parten desde los $140.000

Según explicó, varias iglesias ya trabajan en la conformación de delegaciones y algunas personas consultan incluso por la posibilidad de participar de los encuentros previstos tanto en Córdoba como en Buenos Aires.

En el caso de su empresa, Mendoza Viajes, el paquete a Córdoba contempla una salida durante la tarde y el arribo a la ciudad durante la mañana siguiente. Desde allí, los pasajeros serán trasladados hacia el punto de concentración, que estimó estaría próximo a la zona de la Fuerza Aérea.

Sin embargo, todavía restan definirse algunos detalles vinculados al cronograma oficial y los lugares exactos donde se desarrollarán las actividades.

El anuncio de la visita de León XIV despertó el interés de los fieles que se empiezan a organizar en buses particulares y empresas de viaje, aún faltando definir el cronograma final.

La propuesta contempla traslado de ida y vuelta, una noche de alojamiento y desayuno, por un valor de $179.000.

Para quienes viajen a Buenos Aires, los costos desde Mendoza pueden ser más elevados, teniendo en cuenta la gran distancia entre las provincias.

Hay que tener en cuenta que no todos los viajeros buscan contratar un paquete completo. Algunos optan únicamente por el transporte y organizan el alojamiento por su cuenta, mientras que otros planean regresar sin pasar la noche en destino para reducir gastos.

Beccacesi señaló que al menos 3 empresas mendocinas ya están preparando su propia logística, por lo que se espera que en las próximas semanas aparezcan nuevas propuestas comerciales.

También hay micros particulares, como es el caso de Turismo Maipú, cuyas autoridades están cerrando con hoteles una noche de estadía en Córdoba por $140.000 final. Aunque es una estimación ya que no lanzaron el paquete hasta el momento.

Los primeros paquetes ya tienen precio

Mientras las agencias aguardan precisiones sobre fechas y horarios, algunas empresas de transporte ya comenzaron a ofrecer alternativas para quienes quieran viajar desde Mendoza.

Una de ellas difundió un paquete especial denominado "Visita del Papa León XIV a Córdoba", con salidas desde distintos puntos de la provincia, coordinador a bordo y desayuno durante el viaje. Es el caso de la agencia de viaje Cuareim, que son operadores mayoristas.

La propuesta tiene una tarifa promocional de $155.000 para quienes abonen en efectivo o mediante transferencia, mientras que el valor de lista asciende a $175.000.

El paquete contempla el traslado de ida y vuelta y desayuno a bordo. Entre los adicionales figuran $45.000 para acceder a butaca cama y $30.000 para butacas panorámicas y cafeteras.

Para quienes embarquen en la zona Sur de Mendoza se suma un adicional de $40.000.

La empresa que arma el paquete a Córdoba aclaró además que opera como mayorista, por lo que son otras agencias minoristas —y también particulares— quienes terminan revendiendo sus salidas al público. Por eso, las consultas les llegan por varias vías a la vez. En este caso puntual, según indicaron, no trabajan de forma directa con ninguna parroquia en particular, aunque reconocen que sí hay agencias que se especializan en armar la logística junto a comunidades religiosas y que también comercializan sus paquetes. Respecto a la fecha de salida, todavía no está confirmada —se espera que quede definida en las próximas dos semanas—, pero eso no frena el interés: la cantidad de consultas ya es alta pese a la incertidumbre del cronograma de la máxima figura de la Iglesia Católica.

Para quienes opten por un micro de larga distancia el valor asciende a $60.000 por tramo, por lo que de ida y vuelta ronda en los $120.000. Es decir, resulta entre un 20% y un 30% más económico que los traslados privados que llegan hasta el punto de encuentro y al corazón de las actividades del Papa.

Un impulso para el turismo, pero con impacto limitado

Beccacesi fue claro sobre el impacto de la llegada del Papa a la Argentina y a una provincia cercana a Mendoza: reconoció que la visita del Papa "es un elemento importante" para el turismo mendocino, pero advirtió que el impacto "no es suficiente para compensar 30 días que tiene cada mes" en gastos, sueldos e impuestos.

Por lo que insistió en que el sector debe "seguir trabajando y promocionando y ofreciendo y ajustando los valores lo más posible para atraer a los visitantes".

Mendoza ya prepara los viajes para noviembre

La organización de los viajes hacia Córdoba y Buenos Aires recién comienza. A medida que se conozcan los detalles oficiales de la visita de León XIV, las agencias podrán definir recorridos, horarios, alojamientos y nuevas propuestas.

Por ahora, el dato ya está instalado en el sector: la visita del Papa todavía está a meses de distancia, pero ya comenzó a mover el turismo mendocino.

Las consultas crecen, las empresas empiezan a armar paquetes y las comunidades religiosas organizan sus delegaciones. Con el avance de la planificación y la confirmación del cronograma oficial, se espera que la demanda continúe aumentando durante las próximas semanas frente a un hecho histórico.