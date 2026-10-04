Tener un calambre no es una simple contracción muscular: significa algo más

De seguro te ha tocado sufrir algún calambre y has sentido que el tiempo no pasaba más. Aunque también te aseguro que no te has preguntado si puede haber una causa que lo explique o si tu cuerpo está intentando decirte algo.

Tener un calambre no es una simple contracción muscular, es algo más profundo: qué significa

Los calambres musculares son contracciones involuntarias, súbitas y dolorosas de uno o más músculos, especialmente en las piernas y los pies.

El dolor puede afectar a las personas de maneras diferentes y, aunque el impacto físico, mental y emocional puede ser considerable, también podría haber una razón espiritual para tu sufrimiento. En este caso, un calambre revela mensajes o señales que no se están viendo con claridad.