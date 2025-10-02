Inicio Sociedad Qué significa
Qué significa que te den calambres en la noche desde el punto de vista físico y energético

Estás profundamente dormido y, de repente, un dolor o más bien calambres, te despiertan. ¿Te has preguntado por qué te pasa o qué significa?

Estás dormido/a y, de repente, un dolor agudo en la pierna te despierta de golpe. Sentís que el músculo se tensa sin control, como si se encogiera. Esa sensación tan molesta y muchas veces dolorosa se llama calambre nocturno, y aunque suele ser pasajera, puede decir mucho sobre lo que está pasando en tu cuerpo. ¿Qué significa cuando aparecen?

De seguro te ha tocado sufrir algún calambre al dormir y sentiste que el tiempo no pasaba más. Aunque también te aseguro que no te has preguntado que puede haber una causa que lo explique o que tu cuerpo esté intentando decirte algo. Acá te lo contamos.

Qué significa tener calambres en la noche

Un calambre nocturno es una contracción muscular involuntaria, súbita y dolorosa que suele afectar la pantorrilla, el muslo o el pie y despierta a la persona del sueño. La sensación puede durar segundos o varios minutos y a menudo mejora al estirar y masajear el músculo afectado.

Las razones son variadas y entre ellas se debe a:

Los calambres musculares nocturnos son contracciones involuntarias, súbitas y dolorosas de uno o más músculos, especialmente en las piernas y los pies.

  • Cansancio o sobreuso muscular: hiciste algún ejercicio intenso o localizado y el músculo se cansó.
  • Edad y embarazo: los calambres nocturnos son más comunes según la edad que tengas y sobre todo durante el embarazo.
  • Deshidratación y desequilibrio electrolítico: la pérdida de líquidos o variaciones en potasio, calcio o magnesio pueden favorecer espasmos.
  • Tomar medicamentos o ciertas condiciones médicas: ciertos fármacos (p. ej. diuréticos) y enfermedades como neuropatía diabética, insuficiencia renal o problemas circulatorios pueden provocar calambres nocturnos.
  • Sin embargo, cuando no se encuentra una causa clara; se consideran “calambres idiopáticos”.

Ahora que ya sabes las causas, otra de las dudas más comunes es como aliviarlo de inmediato. Primero debes estirar el músculo afectado. Realiza un masaje y camina unos pasos para romper el espasmo.

Aplica calor, también puede relajar un músculo rígido; el frío puede reducir el dolor residual. Algo muy importante que pocos tienen en cuenta es que estirar regularmente antes de dormir puede disminuir gradualmente los calambres.

Deberás hidratarte adecuadamente y tener una alimentación variada Además, si aparecen calambres al iniciar un fármaco, consulta con tu médico sobre alternativas o ajustes. También consulta sobre algún tipo de magnesio que los reduzca.

Significado espiritual de los calambres

La mayoría de los calambres nocturnos no son peligrosos y se resuelven solos. Pero es necesario entender el significado médico y espiritual de que aparezcan.

Todo tiene una explicación más allá de la medicina. Y sí, estamos hablando de que la razón de tus calambres pueden venir, por otro lado. Aunque es necesario entender que las interpretaciones espirituales no son evidencia científica; muchas personas encuentran sentido en ellas como complemento a la medicina.

Algunas de las razones espirituales que de algún modo explican los calambres son las siguientes:

Tienes los chakras y la energía bloqueada: en tradiciones centradas en los chakras se asocia el chakra raíz (Muladhara) con las piernas, los pies y la sensación de “estar en la tierra/seguro”. Un calambre en las piernas, sobre todo, podría interpretarse como una señal de desequilibrio en la seguridad, el arraigo o el miedo a perder estabilidad.

Algunas escuelas interpretan los dolores y calambres como manifestaciones de emociones no resueltas como la inseguridad, bloqueo para avanzar, tensión interna. Por ello, trabajar las emociones, practicar técnicas de relajación y recibir sesiones energéticas puede ayudar.

Kundalini o “energía en movimiento”: en relatos sobre energías sutiles, sensaciones físicas repentinas (hormigueos, espasmos) a veces se vinculan a procesos energéticos internos.

