Qué significa colocar los pies en agua con un chorro de vinagre

Vinagre en los pies: qué significa mojarlos con un poco de agua

El vinagre se puede usar en algunos preparados de cosmética e higiene, siempre prestando atención al tipo de vinagre y las proporciones.

Una de las partes del cuerpo que más descuidamos son los pies. Teniendo en cuenta que los pies son la parte fundamental de nuestro andar y caminar, es importante mantenerlos limpios y libres de olores feos.

Los pies están expuestos a la presión diaria, el peso del cuerpo, el encierro del calzado, los hongos, bacterias, olores y mugre del suelo. El vinagre de manzana es un alimento rico en ácidos y elementos desodorantes, antifúngicos y antimicóticos que regulan el pH de la piel.

pies con vinagre Seca bien tus pies luego de cada lavado con vinagre y utiliza talco en el calzado para evitar la transpiración

Colocar vinagre en el agua con la que lavas tus pies puede ser muy bueno para tu piel. Lo mejor es usar vinagre de manzana o alguno suave y siempre diluirlo para que no sea tan invasivo.

El vinagre elimina ciertos tipos de hongos de los pies y las uñas.

El vinagre elimina algunas células muertas de la piel, lo cual favorece la limpieza y mejora la suavidad de los tejidos.

Si te pican los pies muy seguido, los baños con agua y vinagre disminuyen la comezón.

Para las personas que sufren de mal olor en los pies, o exceso de sudor, el vinagre ayuda a reducir el olor fuerte.

El vinagre también ablanda algunas durezas como callos de los pies.

¿Para qué otras cosas de cosmética puedo usar vinagre?

El vinagre se puede usar en cosmética para preparar acondicionadores de cabello. Además, el vinagre de manzana preparado correctamente y en pocas dosis puede ser bueno para la pérdida de peso.

El vinagre combate la caspa del cabello y otras alteraciones del cuero cabelludo de manera fácil y efectiva. En ciertas ocasiones se puede usar vinagre para combatir el acné, mezclado con otros productos. Finalmente, el vinagre de manzana es bueno para las quemaduras de sol o de la piel.

vinagre blanco Utiliza siempre vinagres suaves y con bajo contenido ácido

Siempre que uses vinagre o productos de este tipo hazlo con cuidado. Si se trata de afecciones complejas y raras, evita colocar vinagre y consulta a un profesional.