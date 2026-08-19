El gobierno nacional evalúa decretar un asueto administrativo o feriado especial durante las jornadas principales que dure la visita del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre a la Argentina. La agenda tentativa contempla la posibilidad de realizar actos masivos en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján y el predio de FADEA, en Córdoba.
Por la visita del papa León XIV a la Argentina evalúan un feriado o asueto especial
El gobierno nacional analiza la medidas que tomará para ordenar los actos durante la histórica visita del papa León XIV al país en el mes de noviembre
La medida logística busca evitar el colapso del tránsito en los centros urbanos más poblados y garantizar el despliegue de seguridad necesario para los traslados de las comitivas oficiales y la contención de los miles de fieles.
Asueto o feriado especial ante la visita del papa León XIV
El despliegue operativo para recibir al papa León XIV se coordina entre el Poder Ejecutivo nacional y diversos gobiernos provinciales. En ese marco, las reuniones técnicas con la Santa Sede avanzan para definir el esquema definitivo de movilidad, seguridad y actos litúrgicos masivos en los puntos de mayor concentración.
El protocolo contemplado entre las autoridades locales y los enviados del Vaticano prevé un fuerte impacto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por este motivo, la visita del papa León XIV demandará cortes de tránsito programados y operativos sanitarios especiales en las inmediaciones de los predios elegidos para las actividades públicas.
Karina Milei encabezó el martes la primera reunión interministerial, para empezar a coordinar la visita del Papa León XIV prevista. Del encuentro participó el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach en representación de la Santa Sede, quien agradeció la reunión y destacó la predisposición del Gobierno para coordinar las distintas tareas vinculadas a la visita.
Recepción oficial y misa masiva en la visita del papa León XIV
El itinerario contempla un encuentro formal con las autoridades nacionales en la Casa Rosada. Durante la recepción, se analiza un saludo desde el balcón histórico hacia la Plaza de Mayo, donde se espera una multitudinaria concentración de ciudadanos.
En el área metropolitana de Buenos Aires, la agenda incluye una misa masiva al aire libre. Las autoridades evalúan predios de gran capacidad para recibir a cientos de miles de asistentes con los resguardos y accesos adecuados para el acontecimiento.
- Recepción institucional: saludo formal en la Casa Rosada e interacción con la multitud congregada en la Plaza de Mayo.
- Liturgia metropolitana: celebración religiosa masiva en un predio al aire libre dentro del área urbana.
- Coordinación federal: operativo conjunto entre fuerzas federales y las dependencias de seguridad provincial.
El papa León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que el resto de su delegación lo hará en un hotel contiguo, con el objetivo de facilitar la logística de la visita. La delegación papal estará acompañada por más de 80 periodistas de distintos países del mundo, detalló A24.com.
Córdoba como escenario clave de la visita del papa León XIV
En el interior del país, Córdoba se posiciona como uno de los núcleos clave del viaje papal. La gobernación avanza en la organización logística de un evento religioso que convocará a fieles de distintas regiones del territorio nacional.
Las autoridades cordobesas trabajan en la definición del predio adecuado para albergar la ceremonia litúrgica y garantizar la seguridad de los concurrentes. La articulación abarca a los equipos de emergencia médica, las fuerzas de seguridad locales y el personal de tránsito.
En las próximas jornadas, integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina mantendrán reuniones de trabajo con funcionarios gubernamentales para definir los horarios definitivos, los recorridos del papamóvil y el sistema de acreditaciones de prensa.
En pocas palabras
- Visita papal: el Gobierno evalúa un feriado o asueto administrativo especial por la visita del papa León XIV entre el 8 y 11 de noviembre.
- Logística y Seguridad: la medida busca evitar el colapso del tránsito y garantizar la seguridad de los traslados y fieles.
- Agenda Prevista: la visita incluye actos masivos en Buenos Aires y Córdoba, además de una recepción oficial en la Casa Rosada.