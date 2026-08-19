Por la visita del papa León XIV a la Argentina evalúan un feriado o asueto especial

Karina Milei es la encargada de la coordinación de la visita del papa León a la Argentina.

El protocolo contemplado entre las autoridades locales y los enviados del Vaticano prevé un fuerte impacto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por este motivo, la visita del papa León XIV demandará cortes de tránsito programados y operativos sanitarios especiales en las inmediaciones de los predios elegidos para las actividades públicas.

Karina Milei encabezó el martes la primera reunión interministerial, para empezar a coordinar la visita del Papa León XIV prevista. Del encuentro participó el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach en representación de la Santa Sede, quien agradeció la reunión y destacó la predisposición del Gobierno para coordinar las distintas tareas vinculadas a la visita.

Recepción oficial y misa masiva en la visita del papa León XIV

El itinerario contempla un encuentro formal con las autoridades nacionales en la Casa Rosada. Durante la recepción, se analiza un saludo desde el balcón histórico hacia la Plaza de Mayo, donde se espera una multitudinaria concentración de ciudadanos.

En el área metropolitana de Buenos Aires, la agenda incluye una misa masiva al aire libre. Las autoridades evalúan predios de gran capacidad para recibir a cientos de miles de asistentes con los resguardos y accesos adecuados para el acontecimiento.

Anunciaron que el papa León XIV realizará misas masivas en el país.

Recepción institucional: saludo formal en la Casa Rosada e interacción con la multitud congregada en la Plaza de Mayo.

saludo formal en la Casa Rosada e interacción con la multitud congregada en la Plaza de Mayo. Liturgia metropolitana: celebración religiosa masiva en un predio al aire libre dentro del área urbana.

celebración religiosa masiva en un predio al aire libre dentro del área urbana. Coordinación federal: operativo conjunto entre fuerzas federales y las dependencias de seguridad provincial.

El papa León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que el resto de su delegación lo hará en un hotel contiguo, con el objetivo de facilitar la logística de la visita. La delegación papal estará acompañada por más de 80 periodistas de distintos países del mundo, detalló A24.com.

Córdoba como escenario clave de la visita del papa León XIV

En el interior del país, Córdoba se posiciona como uno de los núcleos clave del viaje papal. La gobernación avanza en la organización logística de un evento religioso que convocará a fieles de distintas regiones del territorio nacional.

Las autoridades cordobesas trabajan en la definición del predio adecuado para albergar la ceremonia litúrgica y garantizar la seguridad de los concurrentes. La articulación abarca a los equipos de emergencia médica, las fuerzas de seguridad locales y el personal de tránsito.

En las próximas jornadas, integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina mantendrán reuniones de trabajo con funcionarios gubernamentales para definir los horarios definitivos, los recorridos del papamóvil y el sistema de acreditaciones de prensa.