Cárceles: la Corte Interamericana puso fecha para inspeccionar cómo viven los presos en 2 complejos

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene a Mendoza para verificar las condiciones de alojamiento de los presos en dos cárceles. El guatemalteco Edgar Stuardo Ralón recorrerá las prisiones San Felipe y Almafuerte el lunes 5 y el martes 6 de octubre.
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El presidente de la Comisión Interamericana recorrerá las cárceles San Felipe y Almafuerte para verificar si Mendoza cumple con poner fin al hacinamiento
Será parte del proceso internacional iniciado en 2014 con la presentación del abogado Carlos Varela Álvarez, quien denunció, a través de una medida cautelar, hacinamiento y superpoblación en ambos establecimientos penitenciarios.
Además expuso una serie de efectos colaterales negativos, incluso para el personal del sistema penitenciario.
Cárceles de Mendoza y petición internacional
La cautelar presentada en el organismo internacional derivó, en 2025, en Washington, Estados Unidos, en un acuerdo entre el peticionante y el Gobierno de Mendoza para levantar esa cautelar siempre y cuando se haya cumplido un plan de acción para mejorar las condiciones de habitabilidad de los penados.
Ahora, la definición del procedimiento está sujeto a las conclusiones que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la recorrida por las instalaciones de San Felipe, en Ciudad, y Almafuerte, en Campo Cacheuta.
De las recorridas por San Felipe y Almafuerte también participarán personal de la Cancillería Argentina y el abogado peticionante.
En la previa, Carlos Varela Álvarez dijo a Canal 7 que "el hacinamiento y la superpoblación carcelaria sigue siendo el problema más grave: mucha gente duerme en la misma celda, lo que deriva en otras problemáticas, como el debido acceso a la salud, a la educación, a la alimentación y al trabajo de los internos".
Hacinamiento carcelario y consecuencias colaterales
El desborde carcelario también genera, explicó el letrado, conflictos interpersonales entre presos y con personal del sistema penitenciario, con fuertes dosis de violencia. Y lesiona el debido derecho de acceso a la justicia y a la comunicación con el mundo exterior.
Para el abogado mendocino, "la superpoblación carcelaria es producto de una política punitivista: meten presos a todos por tipo de delitos pero después no saben qué hacer con ellos cuando están presos".
La calidad del agua potable en el establecimiento penitenciario San Felipe es otro de los tópicos que preocupan a los peticionantes ante las autoridades internacionales.
También ha sido materia de un reclamo, mediante un habeas corpus colectivo, que fue rechazado por el juez Diego Flamant en mayo y apelado en la Suprema Corte de Justicia, donde está pendiente de resolución.
Se espera que después de las recorridas del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las instalaciones de San Felipe y Almafuerte, el organismo internacional fije un criterio y determine pautas y recomendaciones al Gobierno de Mendoza.
Quién es el enviado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- El comisionado Edgar Stuardo Ralón es abogado constitucionalista de Guatemala.
- Tiene una trayectoria profesional de 20 años.
- Como jurista se ha especializado en materia constitucional.
- Ha combinado la docencia universitaria y el litigio, además de convertirse, en su país, en referente de opinión en temas constitucionales.
- Destacan en su trayectoria en materia de derechos humanos, la defensa de garantías individuales tales como el derecho a la vida, libertades civiles y derechos políticos.
En pocas palabras
- Inspección de cárceles: el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitará San Felipe y Almafuerte para evaluar el cumplimiento de medidas contra el hacinamiento.
- Proceso internacional: la visita responde a una cautelar de 2014 presentada por el abogado Carlos Varela Álvarez contra el hacinamiento y superpoblación carcelaria en Mendoza.
- Expectativas: se espera que el organismo internacional establezca pautas y recomendaciones para el Gobierno de Mendoza tras la recorrida.