Cárceles: la Corte Interamericana puso fecha para inspeccionar cómo viven los presos en 2 complejos

El guatemalteco Stuardo Ralón viene a Mendoza a inspeccionar dos cárceles de Mendoza como parte de un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que comenzó en 2014.

Cárceles de Mendoza y petición internacional

La cautelar presentada en el organismo internacional derivó, en 2025, en Washington, Estados Unidos, en un acuerdo entre el peticionante y el Gobierno de Mendoza para levantar esa cautelar siempre y cuando se haya cumplido un plan de acción para mejorar las condiciones de habitabilidad de los penados.

Ahora, la definición del procedimiento está sujeto a las conclusiones que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la recorrida por las instalaciones de San Felipe, en Ciudad, y Almafuerte, en Campo Cacheuta.

La cárcel de Almafuerte, en Campo Cacheuta.

De las recorridas por San Felipe y Almafuerte también participarán personal de la Cancillería Argentina y el abogado peticionante.

En la previa, Carlos Varela Álvarez dijo a Canal 7 que "el hacinamiento y la superpoblación carcelaria sigue siendo el problema más grave: mucha gente duerme en la misma celda, lo que deriva en otras problemáticas, como el debido acceso a la salud, a la educación, a la alimentación y al trabajo de los internos".

El abogado Carlos Varela Álvarez denunció hacinamiento en cárceles de Mendoza en 2014 ante los Tribunales internacionales.

Hacinamiento carcelario y consecuencias colaterales

El desborde carcelario también genera, explicó el letrado, conflictos interpersonales entre presos y con personal del sistema penitenciario, con fuertes dosis de violencia. Y lesiona el debido derecho de acceso a la justicia y a la comunicación con el mundo exterior.

Para el abogado mendocino, "la superpoblación carcelaria es producto de una política punitivista: meten presos a todos por tipo de delitos pero después no saben qué hacer con ellos cuando están presos".

La calidad del agua potable en el establecimiento penitenciario San Felipe es otro de los tópicos que preocupan a los peticionantes ante las autoridades internacionales.

También ha sido materia de un reclamo, mediante un habeas corpus colectivo, que fue rechazado por el juez Diego Flamant en mayo y apelado en la Suprema Corte de Justicia, donde está pendiente de resolución.

Se espera que después de las recorridas del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las instalaciones de San Felipe y Almafuerte, el organismo internacional fije un criterio y determine pautas y recomendaciones al Gobierno de Mendoza.

Quién es el enviado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos