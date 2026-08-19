Mercedes Rus y Pamela Verasay piden mandar a la cárcel a todo conductor imprudente que provoque una muerte

Quien ingresó ese proyecto a la Cámara de Diputados, fue precisamente Pamela Verasay. "Lo que estamos haciendo es poner un semáforo en rojo. Ya avanzamos con los controles preventivos y ahora resta modificar el Código Penal, para que las penas reflejen la gravedad del delito", insistió.

La clave de la reforma es que ese tipo de homicidio culposo ya no será excarcelable, porque la pena mínima es de 3 años de cárcel, y sube dependiendo de las negligencias que pueda cometer ese conductor.

Cuántos años de cárcel podrían recibir los conductores imprudentes

El proyecto que idearon Rus y Verasay propone reformar varios artículos del Código Penal. Entre ellos figura el artículo 84 en que ahora se incluye:

Reprimir con prisión de 3 a 5 años e inhabilitación de 4 a 8 años "la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor que causare a otro la muerte".

de 3 a 5 años e inhabilitación de 4 a 8 años "la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor que causare a otro la muerte". La pena aumenta de 4 a 10 años si el conductor "se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima" o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 0,5 miligramos por litro de sangre para los conductores profesionales de transporte de pasajeros o cargas o 1 gramo en los demás casos.

de 4 a 10 años si el conductor "se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima" o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 0,5 miligramos por litro de sangre para los profesionales de transporte de pasajeros o cargas o 1 gramo en los demás casos. La misma pena le cabría a quien estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas fatales.

de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas fatales. En este caso la inhabilitación especial será de ocho (8) años a doce (12) años.”

Una reforma del Código Penal que tiene dos años de espera

La reforma que impulsan ahora Pamela Verasay y Mercedes Rus, tiene al menos dos años de espera. Es que estaba en las propuesta que la misma ministra y el gobernador Alfredo Cornejo le llevaron a la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich en el 2024, cuando el Gobierno nacional se mostró interesado en reformar el Código Penal.

Ahora, se presume que el proyecto podría reunir respaldo de otras provincias y la intención de los mendocinos es que pueda llegar al recinto antes de que termine el periodo ordinario.