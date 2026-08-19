Dos estudiantes, una madre dedicada y un padre de familia trabajador: las víctimas del accidente de la Ruta 60

El primero fue el propio Fernández Mercau, que murió mientras era trasladado al hospital por sus graves heridas. Fue el mismo domingo del accidente.

Un día después, las hermanas Rosario y Juana Masó Tillar, de solamente 19 y 20 años respectivamente, murieron mientras estaban internadas. Al parecer, la fuerza del impacto llevó a que ambas salieran despedidas de sus asientos.

Este martes también murió la madre de ellas, Ariadna Tillar. La mujer era hermana del conductor del vehículo, que se encuentra internado al igual que su pareja Florencia Bettalemmi.

¿Quién era cada víctima del accidente en la Ruta 60?

Con el pasar de las horas, han sido cuatro las víctimas fatales del accidente en la Ruta 60. Estas son:

Rosario Masó Tillar : Tenía solamente 19 años, se encontraba estudiando psicología en la Universidad Católica Argentina. Le decían Rochi.

: Tenía solamente 19 años, se encontraba estudiando psicología en la Universidad Católica Argentina. Le decían Rochi. Juana Masó Tillar : De 20 años. Se encontraba estudiando ingeniería industrial. Era más activa en redes sociales que su hermana, con la que se solía mostrar con muy buena química.

: De 20 años. Se encontraba estudiando ingeniería industrial. Era más activa en redes sociales que su hermana, con la que se solía mostrar con muy buena química. Ariadna Tillar : De 54 años, madre de Rosario y Juana. Era diseñadora gráfica y estaba casada. Hermana de Martín, el conductor del vehículo

: De 54 años, madre de Rosario y Juana. Era diseñadora gráfica y estaba casada. Hermana de Martín, el conductor del vehículo Oscar Fernández Mercau: Trabajaba en als viñas durante la semana y era árbitro amateur los domingos. Tenía dos hijas, un hijo y una esposa.

¿Cómo fue el accidente?

La Policía y Tránsito de Maipú han logrado reconstruir gran parte de lo que fue el accidente. Según lo expuesto por la periodista de Diario UNO Rosana Villegas, al salir del callejón hacia la Ruta 60, el conductor del Peugeot de modelo antiguo giró a la derecha, en sentido hacia el este, presumiblemente a baja velocidad. Al mismo tiempo, Tillar pasó a un vehículo que iba adelante y se encontró de frente con el Peugeot, chocando ambos de frente, quedando los dos vehículos destrozados.

"El choque fue letal porque la camioneta que habría venido muy rápido colisionó con el auto que iba saliendo de un callejón a muy baja velocidad. Es como si hubiera chocado con una pared", le explicaron a la periodista desde el Ministerio de Seguridad. Aún faltan dos aspectos: si el Peugeot tenía luces y si Tillar tenía permitido sobrepasar al otro vehículo en ese tramo.