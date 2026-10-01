Picadas de Lavalle: "La ambulancia que trasladó a Morena no tenía oxígeno, médicos ni nada para atenderla"

Lo que profundiza más este error, lo aportaron los médicos que atendieron a la chica. "Los médicos nos dijeron que si hubiera tenido oxígeno desde el principio, el daño cerebral no habría sido tan grande", destacó la madre.

Además denunciaron que el auto que provocó el accidente fue desarmado.

Julieta Solari, la mamá de Morena, Agustín, su hermano, Morena, Genaro (el papá) y Camila, la hermana mayor. La familia no tiene consuelo. Redes sociales

El auto que terminó desarmado, según denunciaron

Otro aspecto que enturbia la investigación del hecho, lo aportó Genaro González, el padre de Morena.

El hombre relató que mientras ellos decidían donar los órganos de la chica, los dueños del Chevrolet 400 que derribó el muro en las picadas, lo llevaban a un taller mecánico de Las Heras para desarmarlo.

El auto había sido el que terminó contra el sector donde estaban Morena y Agustín -su hermano- y cuyo impacto provocó el derrumbe del paredón. Para la familia, se trata de otro de los hechos que se suman a las preguntas que quedaron después de la tragedia y que aún no tienen respuestas.

La cadena de negligencias

Agustín González, el hermano mayor de Morena, contó a la periodista Marcela Navarro de Canal 7 cómo fueron los minutos previos al choque que ocurrió el domingo 20 de septiembre.

Las picadas ya habían comenzado cuando las ráfagas de viento Zonda se hicieron muy fuertes y había polvo en suspensión. Según relató, la carrera llegó a detenerse por esas condiciones, pero una persona de la organización decidió que continuaran.

Fue entonces cuando ocurrió el accidente que terminó en una fatalidad.

Morena no fue asistida con oxígeno en el momento del accidente. La familia aseguró que los médicos que la atendieron dijeron que esto agravó el daño cerebral. Redes sociales

Agustín y Morena estaban cerca del paredón cuando el Chevrolet 400 se fue contra el sector donde se encontraba el público. El muro se derrumbó y los hermanos sufrieron las consecuencias.

Agustín también sufrió heridas. Durante unos segundos no llegó a comprender qué había pasado. Después vio a Morena debajo de un enorme escombro que no podían mover. Intentó sacarla, pero no pudo.

Cuando finalmente rescataron a la joven, comenzó el traslado que hoy sus padres cuestionan por las condiciones en las que se realizó.

Según contó la familia, en el lugar no solo no había un médico para atenderla sino que tampoco tenían una camilla. Un médico que estaba entre los espectadores, intentó ayudar pero la ambulancia no tenía las condiciones mínimas indispensables para una situación de la gravedad de lo que le ocurrió a Morena.

Morena fue llevada primero al Sícoli y posteriormente trasladada al Hospital Central. Allí permaneció internada hasta que murió el martes 22 de septiembre.

La menor de los González

Su familia la describe como una chica activa y llena de vida. "Morena era un ser de luz, una niña muy buena que no se merecía esto", aseguró su mamá, Julieta Solari. Redes sociales

Morena era la menor de los tres hermanos González. Agustín y Camila son los mayores. En Junín, sus padres Genaro González y Julieta Solari todavía intentan reconstruir lo ocurrido y entender cómo una salida familiar terminó con la muerte de su hija.

Morena había sido alumna de la Medalla Milagrosa y estudiaba Kinesiología en la Universidad Maza. Desde chica practicó gimnasia deportiva y natación. Amaba los animales, las plantas y la naturaleza.

Su mamá contó que no era asidua a este tipo de espectáculos. Ese día había ido con Agustín y con la familia de su novio para pasar un momento de esparcimiento que terminó de la peor manera.