Colocar cubitos de hielo en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra: para qué sirve

Aporta agua de manera gradual: al derretirse lentamente, el hielo libera pequeñas cantidades de agua sobre el sustrato. Esto puede resultar útil para controlar el volumen de líquido aplicado.

libera pequeñas cantidades de agua sobre el sustrato. Esto puede resultar útil para controlar el volumen de líquido aplicado. Ayuda a evitar excesos de agua: la lengua de suegra almacena agua en sus hojas y necesita un riego moderado. El exceso de humedad puede favorecer problemas en las raíces, especialmente cuando el drenaje es deficiente.

Por otro lado, es menester saber que este truco de jardinería no es un estimulante del crecimiento: el hielo no contiene nutrientes ni sustancias capaces de acelerar por sí mismas el desarrollo de la planta. Para que crezca correctamente necesita luz apropiada, un sustrato drenante y riegos adaptados a sus necesidades.

Los cubitos de hielo son un tesoro para la lengua de suegra.

Cuál es la mejor manera de regar la lengua de suegra

Además de utilizar la técnica de los cubitos de hielo, especialistas sugieren comprobar el estado de la tierra antes de aportar agua. Cuando el sustrato se encuentra completamente seco, conviene realizar un riego moderado y permitir que el exceso de agua salga por los agujeros de drenaje.

La sansevieria tolera mejor cierta falta de agua que un suelo constantemente húmedo. Por eso, mantener la maceta con buen drenaje y evitar los riegos demasiado frecuentes resulta fundamental para conservar sus raíces sanas y sus hojas firmes.