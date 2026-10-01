Cuando comienza a subir la temperatura, debemos aumentar el riego de nuestras plantas. Aunque, dependiendo de la especie, la hidratación tiene que ser controlada. Por este motivo, a continuación te contaré para qué sirve colocar cubitos de hielo en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra.
Colocar cubitos de hielo en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra: para qué sirve
Quien tenga una sansevieria o lengua de suegra en casa, deberá poner en práctica este truco de jardinería
Pocos lo saben: por qué recomiendan colocar cubitos de hielo en la maceta de la sansevieria o lengua de suegra
La principal razón por la que algunas personas utilizan este método es conseguir que el agua se libere lentamente a medida que el hielo se derrite. De esta manera, se evita aportar una gran cantidad de líquido de una sola vez y se busca mantener cierta humedad en el sustrato de la lengua de suegra.
Entre los beneficios de este truco de jardinería se destacan los siguientes:
- Aporta agua de manera gradual: al derretirse lentamente, el hielo libera pequeñas cantidades de agua sobre el sustrato. Esto puede resultar útil para controlar el volumen de líquido aplicado.
- Ayuda a evitar excesos de agua: la lengua de suegra almacena agua en sus hojas y necesita un riego moderado. El exceso de humedad puede favorecer problemas en las raíces, especialmente cuando el drenaje es deficiente.
Por otro lado, es menester saber que este truco de jardinería no es un estimulante del crecimiento: el hielo no contiene nutrientes ni sustancias capaces de acelerar por sí mismas el desarrollo de la planta. Para que crezca correctamente necesita luz apropiada, un sustrato drenante y riegos adaptados a sus necesidades.
Cuál es la mejor manera de regar la lengua de suegra
Además de utilizar la técnica de los cubitos de hielo, especialistas sugieren comprobar el estado de la tierra antes de aportar agua. Cuando el sustrato se encuentra completamente seco, conviene realizar un riego moderado y permitir que el exceso de agua salga por los agujeros de drenaje.
La sansevieria tolera mejor cierta falta de agua que un suelo constantemente húmedo. Por eso, mantener la maceta con buen drenaje y evitar los riegos demasiado frecuentes resulta fundamental para conservar sus raíces sanas y sus hojas firmes.
En pocas palabras
- Hielo en maceta: Aporta agua gradualmente a la sansevieria, evitando excesos en el sustrato.
- Control de riego: La lengua de suegra prefiere tierra seca; el hielo ayuda a regular la humedad necesaria.
- Cuidados esenciales: La planta requiere luz, sustrato drenante y riegos adaptados, no estimulantes de crecimiento.