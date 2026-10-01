¿Qué significa y por qué algunos aviones tienen las puntas de las alas dobladas?

¿Qué significa? Cuando las alas de un avión tienen esta curvatura en la punta, es porque fueron diseñadas para ahorrar combustible y mejorar la eficiencia aerodinámica al reducir la turbulencia en los extremos del ala.

Durante el vuelo, el aire que pasa por encima del ala tiene menor presión que el aire que pasa por debajo. En la punta del ala, el aire de presión alta de la parte de abajo intenta escapar hacia la parte de baja presión. Esto genera vórtices o remolinos de aire.

Esta curva mejora la aerodinámica de vuelo.

Los vórtices frenan el avión o generan una resistencia de avance, y es acá cuando aparecen las winglets. Estas puntas curvas en el ala cortan la formación de remolinos, lo cual disminuye la resistencia y permite que los motores del avión trabajen con menos esfuerzo.

Cuando el avión se esfuerza menos en vuelo gracias a las curvaturas de las alas, consume menos combustible, puede alcanzar mayor distancia de vuelo y quema menos combustible contaminante. Ya sabes qué significa este detalle de diseño e ingeniería.

Curiosidades y datos sobre los aviones

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