En el mundo hay muchos objetos o cosas con una forma llamativa y curiosa que despierta la duda de qué significa o para qué fueron creados de esa manera. Un avión es un ejemplo de ello y no solo por lo llamativo de su funcionamiento, por la capacidad de volar tan alto, de llegar tan rápido y de trasladar tantas personas.
¿Qué significa y por qué algunos aviones tienen las puntas de las alas dobladas?
Un avión tiene muchos detalles curiosos y de funcionamiento que desconocemos. Te cuento qué significa y para qué sirve ese detalle en sus alas
Un avión es un misterio para muchos y una estructura de ingeniería pura para otros. Cuando se mira un avión con detenimiento, se puede notar que algunos modelos tienen en sus alas una pequeña curvatura o punta doblada que cumple una función muy importante. Te cuento qué significa y para qué sirve la punta doblada en el ala de un avión.
¿Qué significa la punta doblada del ala de un avión?
Las puntas dobladas de un avión reciben el nombre de winglets. Este diseño de ala cumple una función muy importante y específica.
¿Qué significa? Cuando las alas de un avión tienen esta curvatura en la punta, es porque fueron diseñadas para ahorrar combustible y mejorar la eficiencia aerodinámica al reducir la turbulencia en los extremos del ala.
Durante el vuelo, el aire que pasa por encima del ala tiene menor presión que el aire que pasa por debajo. En la punta del ala, el aire de presión alta de la parte de abajo intenta escapar hacia la parte de baja presión. Esto genera vórtices o remolinos de aire.
Los vórtices frenan el avión o generan una resistencia de avance, y es acá cuando aparecen las winglets. Estas puntas curvas en el ala cortan la formación de remolinos, lo cual disminuye la resistencia y permite que los motores del avión trabajen con menos esfuerzo.
Cuando el avión se esfuerza menos en vuelo gracias a las curvaturas de las alas, consume menos combustible, puede alcanzar mayor distancia de vuelo y quema menos combustible contaminante. Ya sabes qué significa este detalle de diseño e ingeniería.
Curiosidades y datos sobre los aviones
- Los aviones generan un efecto que se conoce como la jaula de Faraday. Si un rayo choca contra el avión, la electricidad viaja por el exterior de la estructura metálica sin afectar el interior.
- La mayoría de los aviones son de color blanco porque refleja el sol, mantiene la cabina fresca y facilita detectar grietas.
- El combustible de las alas de un avión se almacena en las alas.
En pocas palabras
- Winglets: Las puntas de las alas de avión, llamadas winglets, mejoran la eficiencia aerodinámica.
- Función: Reducen la turbulencia y el consumo de combustible al cortar los remolinos de aire.
- Beneficios: Permiten un menor esfuerzo de los motores, mayor autonomía y menor quema de combustible.