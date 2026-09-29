Qué significa dormir con el brazo bajo la almohada y qué revela de tu personalidad según la psicología

Ubicar el brazo o la mano debajo de la almohada es un hábito que forma parte de la denominada posición fetal. Se suele ver este gesto como la búsqueda de la comodidad, pero para la psicología se trata de un hábito que guarda una estrecha relación con las necesidades emocionales y la personalidad de la persona.

Desde este punto de vista, usar esta postura al dormir representa un signo de descanso emocional. Las personas que duermen de esta manera experimentan una necesidad latente de sentirse protegidas y resguardadas durante la noche.

No se trata solo de que la persona esté cómoda a la hora de dormir, sino que también necesita sentirse protegida.

Si bien la postura ya de por sí genera una sensación de seguridad y protección, la psicología asegura que suele encubrir un contraste significativo entre la imagen pública y el mundo interior del individuo.

Se trata de gente que tiende a mostrarse reservada o tímida ante desconocidos en un primer contacto, aunque logra abrirse con facilidad una vez que se establece un vínculo de confianza. Asimismo, suelen proyectar una personalidad carismática, dominante y con firmeza o dureza. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde una personalidad nerviosa y con una gran sensibilidad emocional.

Sin embargo, los profesionales de la salud advierten que esta postura al dormir tiene sus contraindicaciones físicas porque al encorvar el cuerpo de esa forma y presionar el brazo bajo la almohada, se genera una tensión muscular que puede hacer que te despiertes con entumecimiento, dolor en el cuello y molestias en la lumbar y cervical.