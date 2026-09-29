El universo poético de Liliana Bodoc llega en formato cine a la Feria del Libro de Mendoza

La Fundación Liliana Bodoc, la Asociación EdeLIJ y Gushi Films presentan el estreno de un cortometraje basado en una de las obras la escritora Liliana Bodoc.

Al finalizar cada proyección, el público asistente podrá participar de un conversatorio abierto junto al director del audiovisual, los integrantes del equipo de guion y parte del elenco de actores. Durante este encuentro se abordará el desafío creativo que significó trasladar la densidad simbólica, la atmósfera y el estilo lírico de la autora al formato cinematográfico, así como el proceso interpretativo para dar vida a sus inolvidables personajes.

¿Quién fue Liliana Bodoc?

Liliana Bodoc (1956-2018) fue una de las escritoras más destacadas y queridas de la literatura argentina contemporánea. Nacida en Santa Fe pero radicada desde su infancia en Mendoza, transformó la narrativa épica y fantástica de habla hispana con la publicación de su aclamada trilogía La Saga de los Confines (Los días del Venado, Los días de la Sombra y Los días del Fuego).

Obras de Liliana Bodoc.

Con una voz profundamente poética y comprometida con las raíces americanas, Bodoc construyó mundos donde el mito, la naturaleza y la dignidad humana se entrelazan de manera magistral. A lo largo de su prolífica carrera, cultivó la novela, el cuento y la literatura infantil y juvenil, recibiendo múltiples distinciones nacionales e internacionales. Su legado perdura como un faro de la cultura mendocina y un referente ineludible de las letras latinoamericanas.