En el marco de la Feria del Libro de Mendoza 2026, la Fundación Liliana Bodoc, la Asociación EdeLIJ (Espacio de Literatura Infantil y Juvenil) y la productora Gushi Films presentarán el esperado estreno de una adaptación cinematográfica inspirada en una de las obras de la célebre autora. La propuesta invita a la comunidad a redescubrir la poética de Bodoc a través de un cruce interdisciplinario entre las letras y la pantalla grande.
El universo poético de Liliana Bodoc llega en formato cine a la Feria del Libro de Mendoza
El Espacio Cultural Julio Le Parc será sede del estreno de un cortometraje basado en la obra de la emblemática escritora
El cortometraje ofrecerá dos funciones gratuitas en la Sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Guaymallén:
- Primera función: Domingo 4 de octubre a las 19:00 hs.
- Segunda función: Miércoles 7 de octubre a las 19:00 hs.
La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Al finalizar cada proyección, el público asistente podrá participar de un conversatorio abierto junto al director del audiovisual, los integrantes del equipo de guion y parte del elenco de actores. Durante este encuentro se abordará el desafío creativo que significó trasladar la densidad simbólica, la atmósfera y el estilo lírico de la autora al formato cinematográfico, así como el proceso interpretativo para dar vida a sus inolvidables personajes.
¿Quién fue Liliana Bodoc?
Liliana Bodoc (1956-2018) fue una de las escritoras más destacadas y queridas de la literatura argentina contemporánea. Nacida en Santa Fe pero radicada desde su infancia en Mendoza, transformó la narrativa épica y fantástica de habla hispana con la publicación de su aclamada trilogía La Saga de los Confines (Los días del Venado, Los días de la Sombra y Los días del Fuego).
Con una voz profundamente poética y comprometida con las raíces americanas, Bodoc construyó mundos donde el mito, la naturaleza y la dignidad humana se entrelazan de manera magistral. A lo largo de su prolífica carrera, cultivó la novela, el cuento y la literatura infantil y juvenil, recibiendo múltiples distinciones nacionales e internacionales. Su legado perdura como un faro de la cultura mendocina y un referente ineludible de las letras latinoamericanas.
En pocas palabras
- Feria del Libro: se estrena cortometraje basado en obra de Liliana Bodoc en el Espacio Cultural Julio Le Parc.
- Funciones: el film tendrá dos pases gratuitos los domingos 4 y miércoles 7 de octubre, con conversatorio posterior.
- Liliana Bodoc: escritora mendocina reconocida por su obra poética y fantástica, especialmente por