Más de 200 autores locales presentarán sus obras en la Feria del Libro de Mendoza 2026

El Espacio Le Parc volverá a albergar la mayoría de las actividades de la Feria del Libro que se desarrollará del 1 al 11 de octubre. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

La agenda combinará distintas generaciones referentes de las letras en el país, diversos géneros y lenguajes, con especial atención a los públicos infantiles y juveniles. Seguramente el legado de Liliana Bodoc, referente máxima de la literatura fantástica juvenil, tendrá su espacio y su momento durante el encuentro

La literatura siempre ha combinado a la perfección con la música. Por eso tendrá un lugar destacado en el Le Parc artistas que visitarán la Feria del Libro de Mendoza 2026 como Víctor Heredia, Fernando Cabrera, Juan Quintero, Jairo, Laura Azcurra y Eduardo Guajardo.

La Feria del Libro pone el foco en los lectores jóvenes

La elección de la literatura infantil y juvenil como eje de esta edición propone ubicar en primer plano un universo literario que ocupa lugar central en la formación de lectores.

En ese marco, la Feria del Libro reunirá autores y propuestas destinadas a diferentes edades, con actividades que buscan acercar los libros y la creación literaria a las nuevas generaciones.

La autora de bestseller Viviana Rivero participará en la Feria del Libro de Mendoza con su última obra, "Ellas".

A la programación de invitados se sumará la producción de escritores mendocinos. Los más de 200 proyectos seleccionados surgieron de una convocatoria impulsada por la Subsecretaría de Cultura de de Mendoza, organizadora del encuentro literario, y fueron evaluados por el equipo de producción de la Feria del Libro.

De esta manera, el encuentro volverá a funcionar como una vidriera para la producción editorial local y como espacio de intercambio entre autores, lectores y distintos actores vinculados con el mundo del libro.

El libro y su gira por los departamentos

Uno de los rasgos de esta edición será nuevamente su recorrido federal por Mendoza. Entre el 2 y el 10 de octubre, la Feria del Libro llegará a San Rafael, Junín, Malargüe, La Paz y Tunuyán, con una programación propia en cada departamento.

El recorrido comenzará en San Rafael, donde las actividades se desarrollarán del viernes 2 al domingo 4 de octubre en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. Allí se presentarán los músicos Fernando Cabrera y Juan Quintero, además de Lisandro Aristimuño.

Luego será el turno de Junín que recibirá la Feria del Libro el domingo 4 y lunes 5 de octubre en el Polideportivo La Colonia. La grilla incluirá un homenaje a Pocho Sosa y un concierto a cargo de Silvina Garré.

El popular dibujante Rocambole ofrecerá un homenaje al Indio Solari durante la Feria del Libro de Mendoza 2026.

En Malargüe las actividades tendrán lugar el martes 6 y miércoles 7 de octubre en el Centro Cultural y Polideportivo Municipal Malal-Hue, con la presencia del reconocido chef y conductor Donato De Santis.

La agenda continuará en La Paz, el jueves 8 y viernes 9 de octubre, en el Centro Cultural Palorma, donde se presentarán Chanti y Eduardo Sacheri. Finalmente, Tunuyán recibirá la feria el viernes 9 y sábado 10 de octubre, en el Auditorio Municipal Doctor Jorge Raúl Silvano, con charlas a cargo de Eduardo Sacheri y Felipe Pigna.

Gareca reparte libros en la calle

Así las cosas, la Feria del Libro de Mendoza 2026 buscará ampliar su alcance más allá de su sede central con el objetivo de llevar autores, libros, música y encuentros culturales a distintos territorios de la provincia.

Con la literatura infantil y juvenil en el foco de acción, la nueva edición combinará producción local, figuras nacionales y una programación federal para volver a poner a los lectores en el centro de la escena.

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Todas las actividades se desarrollarán con entrada libre y gratuita. Para promocionar el evento, el subsecretario de Cultura Diego Gareca muestra en sus redes acciones como repartir libros de autores locales a los usuarios del Metrotranvía o dejar ejemplares en bancos de las plazas.