Escritor mendocino publica un libro de cuentos con la editorial Orsai: "Soy un albañil de la palabra"

Desde su juventud viene trabajando la palabra, sea en la radio -donde despunta su pasión en el programa "El garage del abuelo", en Vorterix- o a través del juego en su labor como empleado estatal en un centro de salud infanto-juvenil en Lavalle.

Ha publicado cuentos y relatos en diarios y colecciones, ha participado como guionista en la recordada miniserie de televisión juvenil "Mamut" (2017) así como fue parte de la creación del ciclo "Elefante", que en 2009 y por varios años presentaba autores a leer en vivo en un bar o café.

El camino para llegar a la editorial de Hernán Casciari

Llegar a la editorial independiente fundada por el autor de "Más respeto que soy tu madre" no fue el fruto de un envío automático de un texto o de un golpe de suerte. Se trató de una búsqueda constante por seguir aprendiendo, según cuenta en esta entrevista con Diario UNO el escritor mendocino Daniel Potaschner.

Para desembarcar en el sello de Hernán Casciari, Potaschner debió postularse a un taller literario virtual de Orsai cuyo objetivo no era enseñar a escribir desde cero sino darle forma definitiva a una obra en marcha.

"El camino siempre fue de búsqueda, de seguir siendo un aprendiz, de tomar un nuevo taller que me ayudara a finalizar mi segundo libro", relata el autor de "Un saludito para todos los que me conocen".

Daniel Potaschner es mendocino, tiene 45 años y "La vida es buena de a ratos" será su segundo libro de cuentos publicado. Foto: Gentileza Daniel Potaschner

Y sobre el proceso de selección para ingresar al taller virtual con Hernán Casciari, explica: "Tuve que postular con un material previo; mandar cierta cantidad de palabras y textos para ver si tenía o no una obra en proceso. Fue un trabajo duro de pensar, de elegir y de decir qué unía a todo ese material que tenía para darle forma de libro".

Una vez seleccionado, Daniel comenzó un viaje de dos meses caracterizado por la intensidad y el trabajo fino sobre sus textos: "El taller te hace ir a visitar escritos recontra viejos y otros más nuevos que estaban a un 80%. Vas encontrando hilos que los atraviesan".

Cómo se publica un libro de forma colectiva sin serlo

Cuenta que en el taller, Hernán Casciari "te va dando varios tips y tenés editores que van siguiendo tu trayectoria. En mi caso me tocó Ignacio Merlo, un capo. Hubo momentos de trabajar frenéticamente con las marcas que te iban poniendo, y ahora queda esta espera extraña hasta tener el libro en la mano". Algo que, anticipa, se dará a mitad de octubre.

Sobre la dinámica de la editorial Orsai, Potaschner destaca la horizontalidad del proceso: "Tienen una forma de laburar muy amorosa y abierta a nuevas voces a las que tal vez les cuesta muchísimo llegar a publicar".

Y distingue que "hay un ida y vuelta constante sobre la tapa, la foto y el contenido. No es como en otros sellos donde te llegan las respuestas del editor y no hay mucho más que decir; acá el proceso es completamente compartido".

El afamado ilustrador y diseñador gráfico Gonzalo Lanzilotta (Plastiboy) aporta sus dibujos al libro de Potaschner editado por Orsai. Foto: Gentileza Daniel Potaschner

La trinchera autogestiva y el debate por la cultura

Esta experiencia marca un nuevo hito en el recorrido del escritor nacido en 1981 en Las Heras, desde 2022 cuando publicó su primer libro a través de la editorial de la UNCuyo para la colección Literaturas.

Recordando aquella primera oportunidad bajo la edición de Javier Pícolo y Juan López, Potaschner señala que esa obra le enseñó a pensar de forma integral: "Me marcó la idea de decir que, además de escribir, puedo ser autor y pensar en libros completos con temáticas que me persiguen, no solo en cuentos aislados".

El desembarco en Orsai implica además sumarse a un modelo económico y cultural radicalmente distinto al circuito tradicional de publicación de libros. En todos los proyectos de la comunidad fundada por Hernán Casciari, los autores reciben de manera directa el 50% del Precio de Venta al Público (PVP).

Además de escritor y amante de la radio, Potaschner trabaja en un centro de salud infanto-juvenil en Lavalle. Foto: Gentileza Daniel Potaschner

"El trato con el autor, las ganancias y las conversaciones alrededor del libro como objeto es completamente diferente", aclara. "A Casciari le venían muy mal los sistemas de las grandes editoriales, donde después de laburar un montón te terminaba quedando el 5% o el 10% del precio total del libro, que es lo que le pasa a la mayoría de los escritores en Argentina a menos que vendan cantidades monumentales", expresa.

Consultado sobre la actualidad del sector y las discusiones en torno a la Ley del Libro, el escritor manifiesta su postura: "Más allá de la protección de la ley, que es muy importante y debe seguir respetándose, lo que deberíamos discutir es cómo hacemos para que el libro sea más accesible y llegue a más lugares. En esta época donde la cultura es tan atacada, sostener estos espacios es un desafío de todos".

Bosques encantados en medio de la cotidianeidad

El título de su nuevo libro, "La vida es buena de a ratos", terminó de moldearse en medio del proceso de corrección. Los cuentos que integran el volumen, si bien funcionan de manera independiente, comparten una atmósfera y preocupaciones comunes marcadas por la madurez, el humor y la observación social que Daniel Potaschner extrae desde su propia experiencia de vida.

"Hay un hilo con vivencias de personajes en lo que se denomina la cárcel de menores, son cuentos que no están juntos pero comparten esa imaginaria. También están las ideas sobre qué es un escritor, qué hace en su tiempo libre, todo atravesado por el humor de un obsesionario de mediana edad, de alguien que pasó los 40 años", detalla en clara autorreferencia a su etapa de vida.

En sus páginas conviven postales crudas y destellos de ilusión, de acuerdo a lo que anticipa: "Hay contexto de encierro y gente que está desesperada por el mango, pero también hay fantasía y una lucha interna por encontrar esperanza".

La literatura me permite armar bosques encantados en medio de la vida que a veces se hace cuesta arriba. La literatura me permite armar bosques encantados en medio de la vida que a veces se hace cuesta arriba.

Los cuentos de Potaschner se construyen en medio de vivencias oscuras que terminan iluminándose de esperanza.

Esa mirada sobre la realidad está íntimamente ligada a su vida cotidiana, ya que -lejos de la torre de marfil- Potaschner se define como un trabajador multifacético.

Cofundador del reconocido ciclo literario Elefante junto a Leandro Hidalgo, guionista audiovisual (en proyectos como "Mamut" y "Migrantes por la Tierra del Sol") y colaborador habitual del programa radial "El Garage del Abuelo" en Vorterix donde dio vida a Elio, un cajero de supermercado cuyas historias narra al aire, el autor nutre su literatura con su día a día.

Su trabajo con chicos en un centro de salud de Lavalle

Su labor principal -en realidad, con la que se gana el mango para vivir y alimentar a su familia- transcurre en el ámbito de la salud pública, en un espacio infanto-juvenil en Costa de Araujo, Lavalle.

"Es un lugar donde trabajamos a través del juego con temáticas de salud mental. La propuesta de jugar, del encuentro y de poner reglas para ese juego hoy es fundamental; en un contexto donde faltan espacios así para las infancias y adolescencias, lo que hacemos termina siendo una propuesta con tintes revolucionarios", afirma.

Y confiesa que su labor allí "influye en lo que escribo, es parte de mi desarrollo como escritor, no soy dos personas distintas sino una misma con diferentes aristas".

Primero escritor, después todo lo demás

A la espera de la llegada de los ejemplares físicos a mitad de octubre para iniciar las presentaciones locales -entre las cuales proyecta fechas en librerías mendocinas y en la propia EDIUNC, a la que considera su casa-, Daniel Potaschner reflexiona sobre el futuro del libro impreso y los desafíos tecnológicos de la época.

"La vida es buena de a ratos", el libro de la editorial Orsai, tendrá también formato digital. Algo lógico viniendo de un pionero en la narrativa en internet como es Hernán Casciari.

El libro del escritor mendocino está en preventa en la tienda online de Orsai y a mediados de octubre llega en formato físico. Foto: Gentileza Daniel Potaschner

Respecto a la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en las letras, su visión contrapone la herramienta técnica al peso de la experiencia personal.

"Usarla para los fines de que aparezca tu nombre en la tapa de un libro está OK. Pero hay cosas propias, personales, aromas de lugares de origen y una búsqueda de la voz propia que no hay manera de que la inteligencia artificial pueda reproducir", considera quien hoy se define "como escritor, y después todo lo demás".

"Mis preocupaciones son parte de lo que trato de exorcizar a través de la escritura: poner eso que tal vez nos prohibimos pensar y dejarlo plasmado como un documento de época propia", concluye el autor mendocino.