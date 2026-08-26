A partir de ahora, escuelas primarias de Mendoza tendrán en sus bibliotecas un original libro de cuentos sobre Malvinas que están basados en historias reales de la guerra y que es fruto de un trabajo colectivo de docentes y académicos de la Universidad de Congreso( UC) que se propusieron llegar a las infancias con un tema sensible para enseñar sobre memoria y soberanía nacional.
La Universidad de Congreso donó 800 libros de cuentos sobre Malvinas a escuelas primarias
La DGE recibió ejemplares del libro "Con el corazón en Malvinas" este miércoles en la Universidad de Congreso. Los cuentos se basan en historias de la guerra
En un emotivo acto celebrado en el auditorio de la UC este miércoles, la casa de altos estudios presentó el libro infantil "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco" e hizo entrega formal de los primeros 800 ejemplares a la Dirección General de Escuelas (DGE), prometiendo más entregas para asegurar que cada escuela primaria de la provincia -pública y privada- cuente con un ejemplar físico.
Publicado por la editorial EdiUC, el libro reúne cuentos que transforman vivencias reales de la guerra en relatos adaptados para niños y niñas mediante fábulas y el mundo de la fantasía.
Veteranos de Malvinas, presentes en la Universidad de Congreso
La iniciativa nació en el seno de la cátedra abierta "Ecos de Malvinas" -espacio interdisciplinario de las facultades de Humanidades y de Estudios Internacionales de la Universidad de Congreso- y busca transmitir los valores de soberanía, paz e identidad nacional a las nuevas generaciones.
La ceremonia contó con la participación de Leandro Rodríguez, coordinador de Cooperación Educativa de la DGE (en representación del ministro Tadeo García Zalazar); el contador Emilio Berruti, vicerrector académico de la UC; y Rolando Galli Rey, presidente del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas.
También formaron parte del evento veteranos de guerra como Lucio Candia, junto con la entrerriana Nora Dimotta -hermana del héroe caído Raúl "Lito" Dimotta- y niños y niñas que compartieron la lectura de historias inspiradas en protagonistas reales, como "Marta y sus grullas de papel", basado en el testimonio de la enfermera de guerra Marta Teresa Montenegro.
Didáctica, fantasía y memoria viva para las escuelas mendocinas
El libro fue ideado por los autores coordinadores Jorge Dragonetti y Mariana Cóvolo, en conjunto con un equipo autoral integrado por Valentina Araya, Hernán Cotela, Rocío Ortolano, Clara Ralo Venditti y Valentina Vera.
Diseñado no solo para el disfrute de la lectura infantil sino también como insumo pedagógico para los docentes, la obra incluye una guía didáctica con enfoques para abordar la causa Malvinas de forma transversal, desde las ciencias sociales, la geografía, la fauna y hasta las artes plásticas.
Además, para complementar el recorrido de estos cuentos hacia el lenguaje audiovisual, durante la presentación se proyectó el corto animado "El eco del primer corazón", basado en el héroe mendocino Pedro Edgardo Giachino, realizado por estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Dirección y Producción Audiovisual de la UC.
Refiriéndose a la génesis del proyecto tras 6 años de labor en la cátedra abierta, el autor y coordinador Jorge Dragonetti explicó por qué la necesidad de llegar a las infancias con Malvinas: "Habíamos enfocado nuestras actividades a un segmento de alumnos universitarios y nos quedaba relegado el público infantil al que a más de 40 años de la guerra poco y nada sabe de ella. Y dijimos: '¿cómo podemos lograrlo?', con la importancia que es generar conciencia y memoria sobre la causa Malvinas desde una edad temprana, con un material obviamente adecuado para niños".
Sobre la perspectiva literaria elegida, el magister agregó: "Son relatos que si bien están basados en hechos reales y en historias contadas en primera persona, tienen sus licencias literarias abordadas desde un mundo de fantasía... La idea es generar un material atractivo que sirva como disparador en el aula para debatir y comentar más en profundidad sobre lo que es Malvinas y lo que representa esta gran causa nacional".
Un libro colectivo para transmitir valores de generación en generación
La concreción del proyecto demandó cerca de dos años de talleres y redacción comunitaria enfocada en rescatar los testimonios recopilados en publicaciones previas de la universidad y reinterpretarlos para abordar emociones fundamentales en la formación escolar.
A través del formato del cuento, el foco de los relatos se desplaza del combate bélico directo hacia virtudes universales como la empatía, el amor a la patria, el compañerismo o el consuelo familiar.
Al respecto, la coautora Rocío Ortolano destacó a Diario UNO el impacto formativo de adaptar estas vivencias reales para las aulas: "Al tener que hacerlo en formato de cuento, esa historia toma una medida muchísimo más simple. Y cuando uno tiene que hacer las cosas simples, baja a lo más profundo de la raíz de ese testimonio, que justamente son los valores. Entonces ya no hablamos de guerra sino que hablamos de sostener al compañero, de tener fe, de poder mirar la vida con esperanza".
El libro también puede descargarse en su versión digital
Ortolano reafirmó el valor pedagógico del libro en las instituciones de la provincia al añadir: "Nos permite acercar Malvinas directamente a las aulas... ver qué pasa cuando nos vinculamos con la tristeza, que son emociones que a los chicos también muchas veces les cuesta expresar".
Con la donación formalizada a las escuelas primarias de Mendoza, la Universidad de Congreso reafirmó su compromiso institucional de mantener vivo el reclamo soberano y asegurar que la memoria de los héroes de Malvinas continúe latiendo en la voz de las futuras generaciones.
Para el público general y las comunidades educativas de otras latitudes, "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco" se encuentra disponible para su descarga libre y gratuita desde el sitio web oficial de la editorial EdiUC.
En pocas palabras
- Universidad de Congreso: Donó 800 libros de cuentos sobre Malvinas a escuelas de Mendoza.
- Contenido del libro: Relatos basados en historias reales de la guerra para enseñar memoria y soberanía.
- Distribución: Los ejemplares serán distribuidos en todas las escuelas primarias de la provincia. También puede descargarse gratis desde la web de la Universidad de Congreso.