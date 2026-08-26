La Universidad de Congreso donó 800 libros de cuentos sobre Malvinas a escuelas primarias

Los autores del libro, veteranos de Malvinas y autoridades de la Universidad de Congreso y de la DGE asistieron al acto. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Veteranos de Malvinas, presentes en la Universidad de Congreso

La iniciativa nació en el seno de la cátedra abierta "Ecos de Malvinas" -espacio interdisciplinario de las facultades de Humanidades y de Estudios Internacionales de la Universidad de Congreso- y busca transmitir los valores de soberanía, paz e identidad nacional a las nuevas generaciones.

La ceremonia contó con la participación de Leandro Rodríguez, coordinador de Cooperación Educativa de la DGE (en representación del ministro Tadeo García Zalazar); el contador Emilio Berruti, vicerrector académico de la UC; y Rolando Galli Rey, presidente del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas.

Jorge Dragonetti y Mariana Cóvolo coordinaron el proceso de elaboración del libro y además escribieron sus cuentos junto a Valentina Araya, Hernán Cotela, Rocío Ortolano, Clara Ralo Venditti y Valentina Vera. . Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

También formaron parte del evento veteranos de guerra como Lucio Candia, junto con la entrerriana Nora Dimotta -hermana del héroe caído Raúl "Lito" Dimotta- y niños y niñas que compartieron la lectura de historias inspiradas en protagonistas reales, como "Marta y sus grullas de papel", basado en el testimonio de la enfermera de guerra Marta Teresa Montenegro.

Didáctica, fantasía y memoria viva para las escuelas mendocinas

El libro fue ideado por los autores coordinadores Jorge Dragonetti y Mariana Cóvolo, en conjunto con un equipo autoral integrado por Valentina Araya, Hernán Cotela, Rocío Ortolano, Clara Ralo Venditti y Valentina Vera.

Diseñado no solo para el disfrute de la lectura infantil sino también como insumo pedagógico para los docentes, la obra incluye una guía didáctica con enfoques para abordar la causa Malvinas de forma transversal, desde las ciencias sociales, la geografía, la fauna y hasta las artes plásticas.

Además, para complementar el recorrido de estos cuentos hacia el lenguaje audiovisual, durante la presentación se proyectó el corto animado "El eco del primer corazón", basado en el héroe mendocino Pedro Edgardo Giachino, realizado por estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Dirección y Producción Audiovisual de la UC.

El acto en el auditorio de la Universidad de Congreso se vistió de celeste y blanco para transmitir los valores de soberanía y memoria que propone el libro infantil. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Refiriéndose a la génesis del proyecto tras 6 años de labor en la cátedra abierta, el autor y coordinador Jorge Dragonetti explicó por qué la necesidad de llegar a las infancias con Malvinas: "Habíamos enfocado nuestras actividades a un segmento de alumnos universitarios y nos quedaba relegado el público infantil al que a más de 40 años de la guerra poco y nada sabe de ella. Y dijimos: '¿cómo podemos lograrlo?', con la importancia que es generar conciencia y memoria sobre la causa Malvinas desde una edad temprana, con un material obviamente adecuado para niños".

Sobre la perspectiva literaria elegida, el magister agregó: "Son relatos que si bien están basados en hechos reales y en historias contadas en primera persona, tienen sus licencias literarias abordadas desde un mundo de fantasía... La idea es generar un material atractivo que sirva como disparador en el aula para debatir y comentar más en profundidad sobre lo que es Malvinas y lo que representa esta gran causa nacional".

Ante un auditorio repleto de asistentes se presentó el libro "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco". Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Un libro colectivo para transmitir valores de generación en generación

La concreción del proyecto demandó cerca de dos años de talleres y redacción comunitaria enfocada en rescatar los testimonios recopilados en publicaciones previas de la universidad y reinterpretarlos para abordar emociones fundamentales en la formación escolar.

A través del formato del cuento, el foco de los relatos se desplaza del combate bélico directo hacia virtudes universales como la empatía, el amor a la patria, el compañerismo o el consuelo familiar.

El vicerrector de la Universidad de Congreso, Emilio Berruti, dio la bienvenida antes de hacer el lanzamiento formal del libro. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Al respecto, la coautora Rocío Ortolano destacó a Diario UNO el impacto formativo de adaptar estas vivencias reales para las aulas: "Al tener que hacerlo en formato de cuento, esa historia toma una medida muchísimo más simple. Y cuando uno tiene que hacer las cosas simples, baja a lo más profundo de la raíz de ese testimonio, que justamente son los valores. Entonces ya no hablamos de guerra sino que hablamos de sostener al compañero, de tener fe, de poder mirar la vida con esperanza".

El libro también puede descargarse en su versión digital

Ortolano reafirmó el valor pedagógico del libro en las instituciones de la provincia al añadir: "Nos permite acercar Malvinas directamente a las aulas... ver qué pasa cuando nos vinculamos con la tristeza, que son emociones que a los chicos también muchas veces les cuesta expresar".

Con la donación formalizada a las escuelas primarias de Mendoza, la Universidad de Congreso reafirmó su compromiso institucional de mantener vivo el reclamo soberano y asegurar que la memoria de los héroes de Malvinas continúe latiendo en la voz de las futuras generaciones.

Portada del libro que llegará a todas las escuelas y además puede descargarse gratis en la web. Foto: Gentileza Universidad de Congreso

Para el público general y las comunidades educativas de otras latitudes, "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco" se encuentra disponible para su descarga libre y gratuita desde el sitio web oficial de la editorial EdiUC.