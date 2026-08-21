Foro Minero Universidad de Congreso 2026: desafíos logísticos y oportunidades para el desarrollo de Mendoza

También acompañaron el encuentro autoridades vinculadas con las áreas ambiental y minera de la Provincia y el Cónsul del Perú, Alberto Javier Hart Merino.

Universidad, Estado y sector productivo

Durante la apertura se destacó la importancia de generar ámbitos de diálogo entre la Universidad, el Estado, el sector productivo y la sociedad en un contexto marcado por la transformación de la matriz productiva y la transición energética global.

El Foro Minero UC nace con el propósito de incorporar diferentes perspectivas institucionales, académicas, productivas, ambientales y sociales al debate sobre el presente y el futuro de la actividad minera en Mendoza, incluyendo también experiencias nacionales e internacionales.

En este sentido, desde la Universidad se puso en valor el papel de las instituciones académicas en los principales debates estratégicos de la provincia, a partir de la generación de conocimiento, la investigación, la formación de profesionales y la construcción de espacios plurales de intercambio.

La Vicegobernadora Hebe Casado se refirió a la realidad actual de la actividad y a los desafíos que plantea el desarrollo productivo de Mendoza, en un escenario en el que la utilización responsable de los recursos naturales requiere planificación, normas claras, controles y responsabilidad ambiental.

Por su parte, Jerónimo Shantal abordó la importancia estratégica que adquieren actualmente los sectores energético y minero, vinculados con la inversión, la producción, el desarrollo de infraestructura, la generación de empleo, la innovación y la sostenibilidad.

Los desafíos logísticos de la minería argentina

Luego de la apertura institucional, el coordinador del Foro, Lic. Rey Eduardo Tamariz Medina, realizó una introducción sobre los objetivos del ciclo y presentó una mirada sobre los antecedentes y el desarrollo de la minería en Argentina.

Posteriormente fue presentado el Ing. Leonardo Guevara, quien tuvo a su cargo la exposición central de la jornada.

Guevara es Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de Cuyo, cuenta con un MBA por la Universidad Católica de Córdoba y un International MBA por la Universidad Politécnica de Cataluña. Posee más de 30 años de experiencia en áreas de Supply Chain y actualmente se desempeña como Gerente de Logística, Almacenes y Comercio Exterior de Vicuña Argentina S.A.

Su presentación estuvo organizada en dos grandes ejes: “Los desafíos logísticos de la minería en Argentina” y “El Proyecto Vicuña y su impacto en la región de Cuyo”.

En la primera parte, el especialista analizó las particularidades que presenta la logística minera y desarrolló aspectos vinculados con el perfil logístico de la región de Cuyo, el Operativo Invierno y las principales experiencias y aprendizajes obtenidos en este tipo de operaciones.

La exposición permitió dimensionar el rol que adquieren la logística, el abastecimiento, el almacenamiento, el transporte y el comercio exterior en proyectos mineros que requieren altos niveles de planificación y coordinación.

Se abordaron las particularidades de la logística minera y el impacto del Proyecto Vicuña en la región de Cuyo.

Proyecto Vicuña y su impacto en Cuyo

La segunda parte del encuentro estuvo dedicada al Proyecto Vicuña y a las oportunidades y desafíos que su desarrollo puede representar para la región.

Durante su presentación, Guevara explicó las características generales del proyecto, su ubicación y el distrito en el que se desarrolla, además de analizar su proceso de aceleración, las principales líneas de trabajo, las primeras obras y los próximos pasos previstos.

También se abordó un aspecto de especial interés para el entramado productivo regional: las posibilidades de incorporación de proveedores y los requerimientos necesarios para participar de la cadena de valor vinculada con Vicuña.

La exposición permitió analizar cómo el crecimiento de grandes proyectos mineros puede generar nuevas demandas en materia de infraestructura, servicios, transporte, abastecimiento y capacidades empresariales y profesionales para Mendoza y el conjunto de la región de Cuyo.

Un espacio para analizar el futuro de la minería

Al finalizar la presentación, Leonardo Guevara abrió un espacio para preguntas y comentarios de los asistentes, permitiendo profundizar diferentes aspectos vinculados con los desafíos logísticos, el desarrollo de proveedores y las perspectivas del sector.

El Foro Minero de la Universidad de Congreso se propone continuar como un espacio de análisis y construcción colectiva, partiendo de la premisa de que el desarrollo sustentable requiere la participación conjunta del Estado, la empresa privada, la sociedad y la Universidad.

A través de este ciclo, la Universidad de Congreso fortalece su compromiso con la generación de conocimiento, formación y diálogo sobre uno de los sectores estratégicos para el futuro productivo de Mendoza, promoviendo el análisis de sus oportunidades y desafíos desde una perspectiva académica, económica, social y ambiental.