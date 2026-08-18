La Universidad de Congreso presenta el libro "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco"

La presentación permitirá acercar al público una obra que recupera diferentes relatos vinculados con Malvinas y propone mantener viva su presencia en la memoria colectiva mediante la palabra y la narración.

Información sobre la presentación del libro

Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026.

miércoles 26 de agosto de 2026. Horario: 19.

19. Lugar: Auditorio de la Universidad de Congreso , Colón 90, Ciudad de Mendoza.

Auditorio de la , Colón 90, Ciudad de Mendoza. Actividad: entrada libre y gratuita.

La Universidad de Congreso continúa impulsando propuestas culturales y editoriales que contribuyen a la construcción de la memoria, la reflexión histórica y el encuentro con la comunidad.