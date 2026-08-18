La Universidad de Congreso invita a la presentación del libro “Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco”, que se realizará el miércoles 26 de agosto de 2026, a las 19, en el Auditorio de la institución, ubicado en Colón 90 de la Ciudad de Mendoza. El objetivo es promover espacios de encuentro, memoria y reflexión.
La Universidad de Congreso presenta el libro "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco"
La actividad se realizará el miércoles 26 de agosto, a las 19, en el Auditorio de la Universidad de Congreso, con entrada libre y gratuita
La publicación reúne trabajos de Mariana Cóvolo, Jorge C. Dragonetti, Valentina Araya, Hernán Cotela, Rocío Ortolano, Clara Ralo Venditti y Valentina Vera.
La actividad se desarrolla en el marco de las acciones de la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas y de EdiUC, Ediciones Universidad de Congreso, con el propósito de promover espacios de encuentro, memoria y reflexión a través de la producción literaria.
La presentación permitirá acercar al público una obra que recupera diferentes relatos vinculados con Malvinas y propone mantener viva su presencia en la memoria colectiva mediante la palabra y la narración.
Información sobre la presentación del libro
- Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026.
- Horario: 19.
- Lugar: Auditorio de la Universidad de Congreso, Colón 90, Ciudad de Mendoza.
- Actividad: entrada libre y gratuita.
La Universidad de Congreso continúa impulsando propuestas culturales y editoriales que contribuyen a la construcción de la memoria, la reflexión histórica y el encuentro con la comunidad.
En pocas palabras
- Presentación de libro: la Universidad de Congreso presentará "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco".
- Detalles del evento: será el miércoles 26 de agosto de 2026, a las 19 h, en el Auditorio de la UC, con entrada libre y gratuita.
- Objetivo: promover espacios de encuentro, memoria y reflexión sobre Malvinas a través de la literatura.