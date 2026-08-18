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Presentación

La Universidad de Congreso presenta el libro "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco"

La actividad se realizará el miércoles 26 de agosto, a las 19, en el Auditorio de la Universidad de Congreso, con entrada libre y gratuita

Por UNO
La Universidad de Congreso presentará el libro Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco.

La Universidad de Congreso presentará el libro "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco".

La Universidad de Congreso invita a la presentación del libro “Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco”, que se realizará el miércoles 26 de agosto de 2026, a las 19, en el Auditorio de la institución, ubicado en Colón 90 de la Ciudad de Mendoza. El objetivo es promover espacios de encuentro, memoria y reflexión.

La publicación reúne trabajos de Mariana Cóvolo, Jorge C. Dragonetti, Valentina Araya, Hernán Cotela, Rocío Ortolano, Clara Ralo Venditti y Valentina Vera.

La actividad se desarrolla en el marco de las acciones de la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas y de EdiUC, Ediciones Universidad de Congreso, con el propósito de promover espacios de encuentro, memoria y reflexión a través de la producción literaria.

La presentación permitirá acercar al público una obra que recupera diferentes relatos vinculados con Malvinas y propone mantener viva su presencia en la memoria colectiva mediante la palabra y la narración.

Información sobre la presentación del libro

  • Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026.
  • Horario: 19.
  • Lugar: Auditorio de la Universidad de Congreso, Colón 90, Ciudad de Mendoza.
  • Actividad: entrada libre y gratuita.

La Universidad de Congreso continúa impulsando propuestas culturales y editoriales que contribuyen a la construcción de la memoria, la reflexión histórica y el encuentro con la comunidad.

En pocas palabras

  • Presentación de libro: la Universidad de Congreso presentará "Con el corazón en Malvinas: cuentos que hacen eco".
  • Detalles del evento: será el miércoles 26 de agosto de 2026, a las 19 h, en el Auditorio de la UC, con entrada libre y gratuita.
  • Objetivo: promover espacios de encuentro, memoria y reflexión sobre Malvinas a través de la literatura.
Resumen generado por Thinkindot AI

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