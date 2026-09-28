La Universidad de Congreso realizó la cátedra abierta “Misiones de Paz de la ONU: entre la teoría, el terreno y los desafíos del presente”, una actividad que reunió especialistas y profesionales con experiencia académica y operativa en el Auditorio de la institución.
Especialistas y protagonistas de Misiones de Paz analizaron en Mendoza los desafíos actuales de la ONU
La Universidad de Congreso reunió perspectivas académicas y experiencias de campo para debatir sobre operaciones de paz, Derecho Internacional Humanitario, participación argentina y los desafíos del sistema internacional
El encuentro permitió analizar el funcionamiento y la evolución de las operaciones de mantenimiento de la paz, la participación argentina, el Derecho Internacional Humanitario y las dificultades que enfrenta actualmente el sistema internacional frente a distintos escenarios de conflicto.
Participaron como expositores Rafael Barni, Oficial de Estado Mayor; José Martín Ostuvald, Suboficial Mayor retirado de la Gendarmería Nacional Argentina; la Dra. Guillermina Elias; el Mg. Marcelo Zanettini; la Lic. Lucia Acuña y la Lic. Lorena Rodríguez de Mesa.
Rodríguez de Mesa presentó una introducción a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y realizó un recorrido por su evolución histórica desde la primera misión desarrollada en 1948.
Acuña explicó, por su parte, cómo se crea una misión de paz, cuáles son algunas de las operaciones actualmente activas y cómo se desarrolló la participación argentina, incluyendo el rol de organismos de formación especializados como el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz.
La actividad permitió además conocer experiencias directamente vinculadas con el terreno. Rafael Barni compartió parte de su trayectoria en el Ejército Argentino y su participación en misiones de Naciones Unidas, mientras que José Martín Ostuvald presentó “Las memorias de un Casco Azul”, a partir de su experiencia como integrante de la Gendarmería Nacional.
La Dra. Guillermina Elias abordó posteriormente los Convenios de Ginebra y la protección de las víctimas de los conflictos armados, mientras que Marcelo Zanettini propuso una reflexión sobre el escenario internacional contemporáneo, el armamento nuclear y las dificultades que enfrenta Naciones Unidas para intervenir ante determinados conflictos.
La jornada concluyó con preguntas e intercambio con el público. La cátedra abierta permitió integrar historia, experiencias profesionales, derecho, relaciones internacionales y seguridad, generando un espacio de análisis sobre la construcción de la paz y los desafíos que enfrenta actualmente la comunidad internacional
En pocas palabras
- Especialistas y protagonistas: analizaron en Mendoza los desafíos actuales de la ONU en Misiones de Paz.
- Temas abordados: se debatió sobre operaciones, Derecho Internacional Humanitario y la participación de Argentina.
- Experiencias compartidas: expositores relataron trayectorias y vivencias en misiones de Naciones Unidas.