Especialistas y protagonistas de Misiones de Paz analizaron en Mendoza los desafíos actuales de la ONU

Rodríguez de Mesa presentó una introducción a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y realizó un recorrido por su evolución histórica desde la primera misión desarrollada en 1948.

Acuña explicó, por su parte, cómo se crea una misión de paz, cuáles son algunas de las operaciones actualmente activas y cómo se desarrolló la participación argentina, incluyendo el rol de organismos de formación especializados como el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz.

Especialistas y protagonistas analizaron en Mendoza los desafíos actuales de la ONU en Misiones de Paz.

La actividad permitió además conocer experiencias directamente vinculadas con el terreno. Rafael Barni compartió parte de su trayectoria en el Ejército Argentino y su participación en misiones de Naciones Unidas, mientras que José Martín Ostuvald presentó “Las memorias de un Casco Azul”, a partir de su experiencia como integrante de la Gendarmería Nacional.

La Dra. Guillermina Elias abordó posteriormente los Convenios de Ginebra y la protección de las víctimas de los conflictos armados, mientras que Marcelo Zanettini propuso una reflexión sobre el escenario internacional contemporáneo, el armamento nuclear y las dificultades que enfrenta Naciones Unidas para intervenir ante determinados conflictos.

La jornada concluyó con preguntas e intercambio con el público. La cátedra abierta permitió integrar historia, experiencias profesionales, derecho, relaciones internacionales y seguridad, generando un espacio de análisis sobre la construcción de la paz y los desafíos que enfrenta actualmente la comunidad internacional