Universidad de Congreso lanza oferta académica y sortea becas para ingresantes

Cronograma de actividades para los estudiantes

El cronograma comenzará:

El lunes 28 de septiembre con la Facultad de Ciencias de la Salud. Psicología desarrollará actividades entre las 10 y las 17; Radiología y Laboratorio, entre las 12 y las 15; e Instrumentación Quirúrgica tendrá su espacio a las 15.

con la Facultad de Ciencias de la Salud. Psicología desarrollará actividades entre las 10 y las 17; Radiología y Laboratorio, entre las 12 y las 15; e Instrumentación Quirúrgica tendrá su espacio a las 15. El martes 29 , de 9 a 13, será el turno de las propuestas de Educación a Distancia.

, de 9 a 13, será el turno de las propuestas de Educación a Distancia. El miércoles 30 de septiembre participarán la Facultad de Estudios Internacionales, durante el turno mañana, y la Facultad de Humanidades, durante la tarde.

participarán la Facultad de Estudios Internacionales, durante el turno mañana, y la Facultad de Humanidades, durante la tarde. El jueves 1 de octubre , de 14 a 17, la Facultad de Ciencias Jurídicas realizará actividades que incluirán una simulación de audiencia judicial. Ese mismo día, de 17 a 20, la Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo presentará sus propuestas vinculadas con Arquitectura, Gestión Ambiental y Gestión de Recursos Hídricos.

, de 14 a 17, la Facultad de Ciencias Jurídicas realizará actividades que incluirán una simulación de audiencia judicial. Ese mismo día, de 17 a 20, la Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo presentará sus propuestas vinculadas con Arquitectura, Gestión Ambiental y Gestión de Recursos Hídricos. El viernes 2 de octubre, de 11 a 16, tendrá lugar la jornada correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración.

La Semana Abierta tendrá además actividades de Orientación Vocacional, organizadas desde el área de Nuevos Postulantes en articulación con la Facultad de Psicología. Los horarios serán informados a través de los canales oficiales de la Universidad.

Las actividades tendrán como uno de sus espacios principales el Auditorio de la Universidad de Congreso, ubicado en Colón 90 de Ciudad de Mendoza.

La propuesta busca que los futuros estudiantes puedan conocer la Universidad desde adentro, resolver dudas sobre las distintas carreras y aproximarse a sus posibles campos de desarrollo profesional antes de tomar una decisión sobre su futuro académico.