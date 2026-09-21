La Universidad de Congreso realizará del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre una nueva edición de la Semana Abierta UC, una propuesta destinada a estudiantes que se encuentran definiendo su futuro universitario, familias y público interesado en conocer la oferta académica de la institución.
Universidad de Congreso lanza oferta académica y sortea becas para ingresantes
Estudiantes y familias podrán conocer la oferta académica de la Universidad de Congreso entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Habrá sorteo para becas
Durante cinco días, los participantes podrán acercarse a la Sede Mendoza para conocer carreras, conversar con docentes y estudiantes, participar de experiencias organizadas por las distintas Facultades y acceder a espacios de orientación vocacional.
Uno de los principales atractivos de esta edición será el sorteo de dos becas para futuros ingresantes: una del 100 % y otra del 50 %. Podrán participar quienes asistan a las actividades y completen su registro durante la Semana Abierta.
Cronograma de actividades para los estudiantes
El cronograma comenzará:
- El lunes 28 de septiembre con la Facultad de Ciencias de la Salud. Psicología desarrollará actividades entre las 10 y las 17; Radiología y Laboratorio, entre las 12 y las 15; e Instrumentación Quirúrgica tendrá su espacio a las 15.
- El martes 29, de 9 a 13, será el turno de las propuestas de Educación a Distancia.
- El miércoles 30 de septiembre participarán la Facultad de Estudios Internacionales, durante el turno mañana, y la Facultad de Humanidades, durante la tarde.
- El jueves 1 de octubre, de 14 a 17, la Facultad de Ciencias Jurídicas realizará actividades que incluirán una simulación de audiencia judicial. Ese mismo día, de 17 a 20, la Facultad de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo presentará sus propuestas vinculadas con Arquitectura, Gestión Ambiental y Gestión de Recursos Hídricos.
- El viernes 2 de octubre, de 11 a 16, tendrá lugar la jornada correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración.
La Semana Abierta tendrá además actividades de Orientación Vocacional, organizadas desde el área de Nuevos Postulantes en articulación con la Facultad de Psicología. Los horarios serán informados a través de los canales oficiales de la Universidad.
Las actividades tendrán como uno de sus espacios principales el Auditorio de la Universidad de Congreso, ubicado en Colón 90 de Ciudad de Mendoza.
La propuesta busca que los futuros estudiantes puedan conocer la Universidad desde adentro, resolver dudas sobre las distintas carreras y aproximarse a sus posibles campos de desarrollo profesional antes de tomar una decisión sobre su futuro académico.
En pocas palabras
- Semana Abierta UC: la Universidad de Congreso realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre actividades para futuros estudiantes.
- Oportunidades: se ofrecerá orientación vocacional y se sortearán becas del 100% y 50% para ingresantes.
- Experiencia universitaria: los asistentes conocerán carreras, facultades y conversarán con docentes y alumnos.