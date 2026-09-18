El Instituto Confucio de la Universidad de Congreso inició el Curso de Chino Inicial para estudiantes de la UC, una propuesta destinada a brindar herramientas básicas del idioma y ampliar las oportunidades de formación intercultural de la comunidad universitaria. Dentro de los contenidos se imparten nociones básicas del idioma y aspectos de la cultura y vida cotidiana china.
Estudiantes de la Universidad de Congreso comenzaron su formación en idioma chino
La Universidad de Congreso comenzó un curso inicial de chino, destinado a fortalecer las competencias lingüísticas y culturales de sus estudiantes
Curso de Chino en Universidad de Congreso
La primera clase se desarrolló el martes 1 de septiembre en el Auditorio de la Universidad y permitió a los participantes comenzar a trabajar con expresiones utilizadas en situaciones habituales de comunicación.
Durante el encuentro se abordaron diferentes formas de saludo en idioma chino y las variaciones que pueden utilizarse de acuerdo con cada contexto, desde conversaciones entre amigos y compañeros hasta situaciones de mayor formalidad frente a docentes o superiores.
Los estudiantes incorporaron además expresiones destinadas a despedirse, agradecer y pedir disculpas, junto con aspectos relacionados con las formas de cortesía propias del idioma.
La propuesta metodológica incluyó ejercicios y actividades entre pares orientadas a poner en práctica los contenidos aprendidos y reconocer qué expresiones resultan adecuadas en diferentes situaciones comunicativas.
La primera clase incorporó también una dimensión cultural. El docente compartió con los estudiantes imágenes y videos de su ciudad de origen, ubicada en los alrededores de Beijing, y de la universidad en la que se desempeña como profesor de inglés.
De esta manera, el aprendizaje de las primeras estructuras lingüísticas estuvo acompañado por una aproximación a distintos aspectos de la vida cotidiana y la cultura china.
Cómo sigue el curso de este idioma
El curso continuará desarrollándose los martes y jueves, de 15:30 a 17, en el marco de las actividades impulsadas por el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso.
La propuesta forma parte de las políticas de internacionalización de la UC y busca ampliar las herramientas lingüísticas y culturales disponibles para sus estudiantes en un escenario académico y profesional cada vez más global.
En pocas palabras
- Universidad de Congreso: comenzó el Curso de Chino Inicial para ampliar la formación intercultural.
- Contenidos: se imparten nociones básicas del idioma y aspectos de la cultura y vida cotidiana china.
- Objetivo: brindar herramientas lingüísticas y culturales en un contexto globalizado.