Estudiantes de la Universidad de Congreso comenzaron su formación en idioma chino

Los estudiantes incorporaron además expresiones destinadas a despedirse, agradecer y pedir disculpas, junto con aspectos relacionados con las formas de cortesía propias del idioma.

La propuesta metodológica incluyó ejercicios y actividades entre pares orientadas a poner en práctica los contenidos aprendidos y reconocer qué expresiones resultan adecuadas en diferentes situaciones comunicativas.

La primera clase incorporó también una dimensión cultural. El docente compartió con los estudiantes imágenes y videos de su ciudad de origen, ubicada en los alrededores de Beijing, y de la universidad en la que se desempeña como profesor de inglés.

De esta manera, el aprendizaje de las primeras estructuras lingüísticas estuvo acompañado por una aproximación a distintos aspectos de la vida cotidiana y la cultura china.

Cómo sigue el curso de este idioma

El curso continuará desarrollándose los martes y jueves, de 15:30 a 17, en el marco de las actividades impulsadas por el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso.

La propuesta forma parte de las políticas de internacionalización de la UC y busca ampliar las herramientas lingüísticas y culturales disponibles para sus estudiantes en un escenario académico y profesional cada vez más global.