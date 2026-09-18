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Cultura china

Estudiantes de la Universidad de Congreso comenzaron su formación en idioma chino

La Universidad de Congreso comenzó un curso inicial de chino, destinado a fortalecer las competencias lingüísticas y culturales de sus estudiantes

Por UNO
La Universidad de Congreso comenzó el Curso de Chino Inicial para ampliar la formación intercultural.

La Universidad de Congreso comenzó el Curso de Chino Inicial para ampliar la formación intercultural.

El Instituto Confucio de la Universidad de Congreso inició el Curso de Chino Inicial para estudiantes de la UC, una propuesta destinada a brindar herramientas básicas del idioma y ampliar las oportunidades de formación intercultural de la comunidad universitaria. Dentro de los contenidos se imparten nociones básicas del idioma y aspectos de la cultura y vida cotidiana china.

Curso de Chino en Universidad de Congreso

La primera clase se desarrolló el martes 1 de septiembre en el Auditorio de la Universidad y permitió a los participantes comenzar a trabajar con expresiones utilizadas en situaciones habituales de comunicación.

Durante el encuentro se abordaron diferentes formas de saludo en idioma chino y las variaciones que pueden utilizarse de acuerdo con cada contexto, desde conversaciones entre amigos y compañeros hasta situaciones de mayor formalidad frente a docentes o superiores.

Los estudiantes incorporaron además expresiones destinadas a despedirse, agradecer y pedir disculpas, junto con aspectos relacionados con las formas de cortesía propias del idioma.

La propuesta metodológica incluyó ejercicios y actividades entre pares orientadas a poner en práctica los contenidos aprendidos y reconocer qué expresiones resultan adecuadas en diferentes situaciones comunicativas.

La primera clase incorporó también una dimensión cultural. El docente compartió con los estudiantes imágenes y videos de su ciudad de origen, ubicada en los alrededores de Beijing, y de la universidad en la que se desempeña como profesor de inglés.

De esta manera, el aprendizaje de las primeras estructuras lingüísticas estuvo acompañado por una aproximación a distintos aspectos de la vida cotidiana y la cultura china.

Cómo sigue el curso de este idioma

El curso continuará desarrollándose los martes y jueves, de 15:30 a 17, en el marco de las actividades impulsadas por el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso.

La propuesta forma parte de las políticas de internacionalización de la UC y busca ampliar las herramientas lingüísticas y culturales disponibles para sus estudiantes en un escenario académico y profesional cada vez más global.

En pocas palabras

  • Universidad de Congreso: comenzó el Curso de Chino Inicial para ampliar la formación intercultural.
  • Contenidos: se imparten nociones básicas del idioma y aspectos de la cultura y vida cotidiana china.
  • Objetivo: brindar herramientas lingüísticas y culturales en un contexto globalizado.
Resumen generado por Thinkindot AI

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