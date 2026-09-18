Alejandra lucha contra una enfermedad y consiguió la cirugía que necesitaba

La solidaridad puesta al servicio de una mendocina con una difícil enfermedad

De todos modos, el alias sigue abierto. Elio está desempleado y el post operatorio seguirá demandando costos difíciles de afrontar.

La cadena de solidaridad comenzó a través de una compañera de trabajo que decidió difundir la situación en distintos grupos de WhatsApp. El pedido era sencillo y desesperado a la vez: necesitaban colaboración para comprar los materiales que la familia no podía afrontar por sus propios medios. La respuesta fue inmediata. En menos de 24 horas, el dinero estuvo reunido.

“Para nosotros era imposible afrontar ese gasto. Una compañera hizo una publicación explicando que teníamos que comprar todos los insumos y fue increíble lo que pasó. Gente que no conocíamos y, sobre todo, la comunidad de empleados de farmacia y farmacéuticos de Mendoza nos ayudaron. En el lapso de 24 horas pudimos juntar el total”, relató el hombre.

La solidaridad, además, no quedó limitada a la provincia. El pedido circuló por las redes sociales y llegó hasta personas que viven en otros países. Amigos de España y de Estados Unidos también hicieron sus aportes para que Alejandra pudiera llegar al quirófano. “Lo increíble es que, a través de las redes sociales, llegaron amigos de España y de Estados Unidos, que también aportaron su granito de arena”, destacó Elio.

La historia de Alejandra comenzó en 2019, cuando una campaña televisiva de concientización sobre el cáncer de mama la llevó a realizarse un autoexamen. En ese momento detectó una dureza en la mama derecha y consultó de inmediato con una especialista. Después de una serie de estudios, recibió el diagnóstico de cáncer de mama y comenzó un largo tratamiento que incluyó quimioterapia tradicional, quimioterapia oral, radioterapia y, posteriormente, hormonoterapia durante casi 5 años.

Un duro diagnóstico y una cirugía que se realiza este martes 22

El 31 de agosto de este año, la mujer detectó una dureza en la nuca, similar a una pelota. También comenzó a sentir adormecimiento en la cara y molestias en la cabeza, con una sensación de opresión. La familia acudió de urgencia al Hospital Santa Isabel de Hungría, donde los estudios determinaron la presencia de una lesión en la base del cráneo, en la zona occipital derecha, que había atravesado el hueso y ejercía presión sobre el cerebro. El diagnóstico fue un tumor cerebral de origen metastásico.

El 1 de septiembre, el jefe de Neurocirugía del hospital les explicó la gravedad de la situación y la necesidad de realizar una craneoplastía de urgencia para extirpar el tumor. La primera fecha prevista para la intervención fue el viernes 4 de septiembre, pero debió ser aplazada. Luego se programó para el viernes 11, aunque tampoco pudo concretarse porque la familia debía afrontar el costo de los materiales quirúrgicos.

Fue entonces cuando la preocupación por la salud de Alejandra se mezcló con una angustia económica que parecía no tener salida. Elio se encuentra desempleado y la familia debía reunir una suma que superaba ampliamente sus posibilidades. La campaña solidaria permitió destrabar el problema más inmediato: conseguir los insumos para que la operación pudiera realizarse.

"Pagamos los insumos y mi esposa está lista para la cirugía"

“Pagamos los insumos y, una vez que se solucionaron las discrepancias entre la prepaga y el hospital, nos dieron la fecha definitiva. Alejandra tiene cirugía el próximo martes 22 de septiembre a las 8 de la mañana, en el Santa Isabel de Hungría”, explicó su esposo.

Aunque el dinero ya se reunió, la familia sabe que los próximos días seguirán siendo difíciles. Elio agradeció cada aporte, tanto el de quienes colaboraron con grandes sumas como el de aquellos que hicieron llegar lo que tenían a su alcance. Para ellos, cada contribución fue importante, pero también lo fue el acompañamiento emocional que recibieron durante el proceso.

Mientras Alejandra se prepara para ingresar al quirófano este martes, Elio, Maxi y Germán esperan que la intervención sea el comienzo de una nueva etapa. Y, en medio del miedo y la incertidumbre, la familia guarda una esperanza: cuando más difícil parecía todo, hubo cientos de personas que decidieron no mirar para otro lado.