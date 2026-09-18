Caminaron 4.100 km entre trampas y cazadores: la increíble travesía de tres perros salvajes

A lo largo de ocho meses, los caninos trazaron un recorrido serpenteante que sumó más de 4.100 kilómetros recorridos a pie hasta llegar al valle de Luangwa, en el extremo este del país. Aunque la distancia geográfica en línea recta entre el punto de partida y el destino final fue de 546 kilómetros, la constante búsqueda de refugio, presas y parejas no emparentadas multiplicó la distancia real cubierta por los animales.

Encuentro familiar en la ruta y los graves peligros del trayecto

Durante el extenso desplazamiento por paisajes transformados por la actividad humana, los rastreadores satelitales de los perros salvajes africanos registraron un episodio particular y revelador sobre la conducta de la especie:

Cruce con hermanas: A dos meses del inicio del viaje, los tres machos se cruzaron en la zona minera del Cinturón del Cobre con un grupo de hembras que resultaron ser sus hermanas biológicas. Tras compartir un día en el lugar, se separaron definitivamente, ya que estos animales no forman manadas reproductivas entre parientes directos.

A dos meses del inicio del viaje, los tres machos se cruzaron en la zona minera del Cinturón del Cobre con un grupo de hembras que resultaron ser sus hermanas biológicas. Tras compartir un día en el lugar, se separaron definitivamente, ya que estos animales no forman manadas reproductivas entre parientes directos. Impacto de la caza furtiva: La travesía de las hembras tuvo un desenlace trágico, ya que dos de ellas murieron tras quedar atrapadas en trampas colocadas por cazadores ilegales.

La travesía de las hembras tuvo un desenlace trágico, ya que dos de ellas murieron tras quedar atrapadas en trampas colocadas por cazadores ilegales. Estado de conservación: La especie enfrenta una situación crítica. En la actualidad solo sobreviven unos 6.600 ejemplares adultos en estado silvestre, repartidos en 39 poblaciones fragmentadas, lo que mantiene al animal clasificado como En Peligro según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El peligro que expuso la travesía

El hallazgo de los biólogos del ZCP puso de relieve la extraordinaria capacidad de adaptación de los carnívoros continentales, pero también deja en evidencia las crecientes barreras que imponen la deforestación, la caza ilegal y el avance del desarrollo urbano sobre los ecosistemas primarios.

Especialistas del área de conservación Kavango-Zambezi destacaron que mantener y fortalecer las redes de corredores ecológicos resulta vital para evitar el aislamiento genético de la fauna. La hazaña de estos tres perros demuestra que, si se preservan los pasos naturales que conectan las reservas protegidas, especies en riesgo extremo aún cuentan con la capacidad biológica de sobrevivir y recolonizar sus antiguos territorios.