Los científicos descubrieron que los perros podrían parpadear cuando observan a sus dueños

Los datos revelaron que los perros incrementan su frecuencia de parpadeo al observar caras humanas en movimiento ocular (parpadeo), registrándose una reacción significativamente más intensa ante la cara de su propio dueño.

A pesar de intentar encasillar este gesto como un mensaje de cariño, para los científicos detectar una mayor activación biológica no equivale a descifrar un lenguaje codificado.

Un perro fija la mirada más tiempo en caras conocidas porque anticipa interacciones, reconoce rasgos familiares y responde.

De hecho, se comprobó que los animales no replican el movimiento de segundos posteriores al estímulo humano entonces, se descarta una sincronización rítmica o imitativa inmediata.

Para explicar esta respuesta, los científicos creen que hay un aumento de la atención visual ante el movimiento facial, una activación afectiva ligada a la presencia del dueño, un contagio motor involuntario y un mecanismo para regular la tensión social de la mirada directa.

Cómo leer un parpadeo de tu mascota