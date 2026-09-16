Los científicos descubrieron que los perros podrían parpadear cuando observan a sus dueños

Estás con tu perro y ves que te mira fijamente, parpadea despacio y crees que acaba de responderte. Si bien parece una simple señal de amor, este comportamiento genera dudas sobre si es un simple movimiento de párpados o esconde una intención comunicativa.
¿Por qué parpadea tu perro para "responderte"?
Muchas personas que conviven con perros han experimentado ese instante de complicidad en el que su mascota los mira fijamente y parpadea despacio, dando a entender que se trata de un intento de comunicación consciente entre ambos. Sin embargo, la ciencia ofrece una explicación mucho más detallada sobre lo que realmente ocurre detrás de ese movimiento.
Según el sitio Muy Interesante, un estudio realizado por investigadoras de la Universidad de Parma analizó la conducta de 35 perros expuestos a videos de 40 segundos. En las grabaciones, tanto sus dueños como personas desconocidas alternaban entre parpadear cada tres segundos y mantener una mirada fija y neutra.
Los datos revelaron que los perros incrementan su frecuencia de parpadeo al observar caras humanas en movimiento ocular (parpadeo), registrándose una reacción significativamente más intensa ante la cara de su propio dueño.
A pesar de intentar encasillar este gesto como un mensaje de cariño, para los científicos detectar una mayor activación biológica no equivale a descifrar un lenguaje codificado.
De hecho, se comprobó que los animales no replican el movimiento de segundos posteriores al estímulo humano entonces, se descarta una sincronización rítmica o imitativa inmediata.
Para explicar esta respuesta, los científicos creen que hay un aumento de la atención visual ante el movimiento facial, una activación afectiva ligada a la presencia del dueño, un contagio motor involuntario y un mecanismo para regular la tensión social de la mirada directa.
Cómo leer un parpadeo de tu mascota
- Si el parpadeo implica una mirada relajada, musculatura facial distendida y respiración pausada, es compatible con un estado de tranquilidad.
- Si tienen ojos muy abiertos, rigidez, orejas hacia atrás o cola inmóvil, indica tensión en el animal.
- Cuando el perro ladea la cabeza, se lame el hocico o desvía el cuerpo, está emitiendo señales para reducir la presión social.
En pocas palabras
- Perros y dueños: los perros parpadean más al observar a sus dueños hacerlo, sugiriendo una interacción comunicativa.
- Investigación científica: un estudio analizó la conducta canina ante estímulos visuales de parpadeo humano.
- Interpretación del gesto: la ciencia sugiere atención visual y afecto, no una imitación inmediata o lenguaje codificado.