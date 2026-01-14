Qué significa que tu perro se chupe la nariz y por qué puede ser algo negativo

En el caso de que tu perro huela algo interesante, su respuesta puede ser la de chuparse la nariz para justamente analizar el aroma mucho mejor.

Si sabe que está a punto de comer, o estás cocinando algo, esta puede ser una respuesta ante el olor o ante la ansiedad, al igual que la salivación.

que significa, perro Tu perro puede tener este comportamiento por ansiedad o estrés.

Por último, el hecho de que tu perro se chupe la nariz puede ser un gesto de reducción de tensión, mostrar sumisión o calma. Lo mismo ocurre con los bostezos o el parpadeo lento.

Por qué este gesto puede ser algo negativo

Más allá de lo dicho anteriormente, lo cierto es que el gesto de que tu perro se lama mucho la nariz puede tener una serie de connotaciones negativas:

Problemas digestivos: como reflujo gástrico, que causa molestias que el perro intenta aliviar lamiéndose.

como reflujo gástrico, que causa molestias que el perro intenta aliviar lamiéndose. Náuseas o malestar: puede ser un indicio de que está a punto de vomitar o que algo le sienta mal.

puede ser un indicio de que está a punto de vomitar o que algo le sienta mal. Problemas en la nariz o boca: sequedad, grietas, o incluso un cuerpo extraño podrían ser la causa.

sequedad, grietas, o incluso un cuerpo extraño podrían ser la causa. Problemas ortopédicos/dolor: aunque es menos común en la nariz, el lamido compulsivo puede ser una respuesta al dolor generalizado.

Si notas este comportamiento de manera frecuente, y viene acompañado de algunos síntomas como la pérdida de apetito, los vómitos y el letargo, será mejor que vayas a un veterinario para descartar cualquier problema de salud en tu perro.