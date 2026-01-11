Inicio Sociedad Perro
Qué significa que tu perro se coma su propia caca y por qué es algo que debes evitar

Muchos dueños quedan desconcertados ante este comportamiento de su perro. ¿Qué significa y por qué debes evitarlo?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El perro es por excelencia una de las mascotas más populares del mundo, y una de las cosas que les ha dado ese lugar son algunos comportamientos que logran llamar la atención de sus dueños y a otras personas. Uno de ellos, por ejemplo, se da cuando este es visto comiendo sus propias heces, ya sea al instante o días después de realizarlas.

Muchos son los dueños que no entienden qué significa este comportamiento, y lo cierto es que es algo completamente negativo por parte de tu mascota.

Qué significa que tu perro se coma su propia caca

La coprofagia es el acto de comer excrementos (heces) de uno mismo o de otros animales, un comportamiento observado en varias especies, especialmente en los perros.

Justamente, esta conducta en tu perro se da por causas conductuales como el aburrimiento o la ansiedad, por el instinto maternal, o por el miedo a ser castigado por defecar adentro de tu casa.

Sin embargo, lo cierto es que esta acción también puede tener una serie de causas médicas y dietéticas, como los que se muestran a continuación:

  • Deficiencias nutricionales: falta de vitaminas (como B), minerales o fibra, o alimentos de baja calidad.
  • Mala absorción: problemas digestivos (como insuficiencia pancreática exocrina) que impiden absorber nutrientes, llevando al perro a buscarlos en las heces.
  • Hambre: puede ocurrir si no come lo suficiente.
  • Enfermedades: diabetes, síndrome de Cushing, parásitos intestinales, etc., pueden aumentar el apetito y hacer que busquen nutrientes en cualquier lado.

Los riesgos de que tu perro se coma su propia caca

Como puedes ver, el hecho de que tu perro se coma su propia caca no es algo para nada positivo, sobre todo porque también puede desencadenar en él alguno de los siguientes síntomas:

  • Parásitos Intestinales: puede re-infestarse con huevos de gusanos o parásitos que no fueron eliminados en la deposición inicial.
  • Infecciones Bacterianas: riesgo de ingerir bacterias dañinas.
  • Infecciones Virales: aunque es menos común, las heces pueden portar virus peligrosos como el parvovirus, especialmente en cachorros.
  • Malestar Gastrointestinal: vómitos, diarrea o problemas digestivos debido a la reingestión de patógenos.

