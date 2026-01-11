Qué significa que tu perro se coma su propia caca y por qué es algo que debes evitar

Justamente, esta conducta en tu perro se da por causas conductuales como el aburrimiento o la ansiedad, por el instinto maternal, o por el miedo a ser castigado por defecar adentro de tu casa.

perro, mascota Muchas veces, tu perro puede hacer esto por miedo a ser retado.

Sin embargo, lo cierto es que esta acción también puede tener una serie de causas médicas y dietéticas, como los que se muestran a continuación:

Deficiencias nutricionales: falta de vitaminas (como B), minerales o fibra, o alimentos de baja calidad.

falta de vitaminas (como B), minerales o fibra, o alimentos de baja calidad. Mala absorción: problemas digestivos (como insuficiencia pancreática exocrina) que impiden absorber nutrientes, llevando al perro a buscarlos en las heces.

problemas digestivos (como insuficiencia pancreática exocrina) que impiden absorber nutrientes, llevando al perro a buscarlos en las heces. Hambre: puede ocurrir si no come lo suficiente.

puede ocurrir si no come lo suficiente. Enfermedades: diabetes, síndrome de Cushing, parásitos intestinales, etc., pueden aumentar el apetito y hacer que busquen nutrientes en cualquier lado.

Los riesgos de que tu perro se coma su propia caca

Como puedes ver, el hecho de que tu perro se coma su propia caca no es algo para nada positivo, sobre todo porque también puede desencadenar en él alguno de los siguientes síntomas: