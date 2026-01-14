Inicio Policiales Huesos
Investigación

Un perro encontró una pierna humana en Maipú y luego la Policía halló un cráneo

Los pesquisas tratan de determinar si los huesos pertenecen a un hombre o una mujer. El hallazgo ocurrió cuando un perro regresó a su casa con una pierna

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El perro que encontró los huesos de una pierna los llevó hasta su casa, en Maipú, y su dueño llamó a la Policía. 

El perro que encontró los huesos de una pierna los llevó hasta su casa, en Maipú, y su dueño llamó a la Policía. 

Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El hallazgo de huesos humanos ocurrió a metros de una chacarita de calle Ecuador, de Maipú, donde un perro regresó a su casa con la pierna de una persona. Su dueño llamó al 911, hicieron un rastrillaje en la zona y la Policía encontró el cráneo de una persona.

Ocurrió alrededor de las 19 del martes al lado de una chacarita ubicada en calle Ecuador al 300, a pocos metros de calle Alsina, de Maipú. Un vecino de la zona detalló que se trataba de una pierna completa, hasta con el pie, que medía cerca de 90 centímetros.

huesos maipú hallazgo maipú chacarita 2
El hallazgo de los huesos ocurrió al lado de una chacarita en calle Ecuador al 300, en Maipú.

El hallazgo de los huesos ocurrió al lado de una chacarita en calle Ecuador al 300, en Maipú.

Ante el hallazgo, el dueño del perro llamó a la Policía y se montó un amplio operativo en la zona, donde los pesquisas encontraron el cráneo de una persona, pero ningún otro indicio.

Sospechas de los huesos hallados en Maipú

El vecino de la zona sostuvo que allí vivió durante mucho tiempo en un hombre que estaba en situación de calle, y que habría comentado que era operado del corazón.

Sostuvo que siempre le pedía comida a los vecinos y dormía en unos tubos al lado de la chacarita, de donde el perro habría sacado los huesos en la tarde del martes.

huesos maipú hallazgo maipú chacarita
Un vecino indicó que en el lugar donde habrían encontrado los huesos vivía un hombre en situación de calle.

Un vecino indicó que en el lugar donde habrían encontrado los huesos vivía un hombre en situación de calle.

Ante esto, se dio cuenta que hace poco más de un mes que no lo ven ni sabe nada de él, por lo que no se descarta que los huesos pertenezcan a ese hombre.

De todas formas se realizan todos los procedimientos para identificar si los huesos son de hombre o de mujer, y conocer la identidad de la persona.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar