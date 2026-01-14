Un perro encontró una pierna humana en Maipú y luego la Policía halló un cráneo

Sospechas de los huesos hallados en Maipú

El vecino de la zona sostuvo que allí vivió durante mucho tiempo en un hombre que estaba en situación de calle, y que habría comentado que era operado del corazón.

Sostuvo que siempre le pedía comida a los vecinos y dormía en unos tubos al lado de la chacarita, de donde el perro habría sacado los huesos en la tarde del martes.

huesos maipú hallazgo maipú chacarita Un vecino indicó que en el lugar donde habrían encontrado los huesos vivía un hombre en situación de calle.

Ante esto, se dio cuenta que hace poco más de un mes que no lo ven ni sabe nada de él, por lo que no se descarta que los huesos pertenezcan a ese hombre.

De todas formas se realizan todos los procedimientos para identificar si los huesos son de hombre o de mujer, y conocer la identidad de la persona.