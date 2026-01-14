El hallazgo de huesos humanos ocurrió a metros de una chacarita de calle Ecuador, de Maipú, donde un perro regresó a su casa con la pierna de una persona. Su dueño llamó al 911, hicieron un rastrillaje en la zona y la Policía encontró el cráneo de una persona.
Un perro encontró una pierna humana en Maipú y luego la Policía halló un cráneo
Los pesquisas tratan de determinar si los huesos pertenecen a un hombre o una mujer. El hallazgo ocurrió cuando un perro regresó a su casa con una pierna
Ocurrió alrededor de las 19 del martes al lado de una chacarita ubicada en calle Ecuador al 300, a pocos metros de calle Alsina, de Maipú. Un vecino de la zona detalló que se trataba de una pierna completa, hasta con el pie, que medía cerca de 90 centímetros.
Ante el hallazgo, el dueño del perro llamó a la Policía y se montó un amplio operativo en la zona, donde los pesquisas encontraron el cráneo de una persona, pero ningún otro indicio.
Sospechas de los huesos hallados en Maipú
El vecino de la zona sostuvo que allí vivió durante mucho tiempo en un hombre que estaba en situación de calle, y que habría comentado que era operado del corazón.
Sostuvo que siempre le pedía comida a los vecinos y dormía en unos tubos al lado de la chacarita, de donde el perro habría sacado los huesos en la tarde del martes.
Ante esto, se dio cuenta que hace poco más de un mes que no lo ven ni sabe nada de él, por lo que no se descarta que los huesos pertenezcan a ese hombre.
De todas formas se realizan todos los procedimientos para identificar si los huesos son de hombre o de mujer, y conocer la identidad de la persona.