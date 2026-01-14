Un hombre de 59 años fue víctima de un asalto a mano armada en Maipú. El hecho se registró alrededor de las 23:40 del martes, cuando el ciudadano se retiraba de su trabajo en una bodega de la zona y fue interceptado por un grupo de delincuentes.
Violento asalto en Maipú: 4 delincuentes armados emboscaron a un trabajador al salir de una bodega
Ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, donde los 4 delincuentes atacaron a un hombre de 59 años. Los pesquisas buscan a los autores del asalto
Según se pudo saber, la víctima circulaba en bicicleta por la calle Mitre, a 500 metros de la bodega, en Rodeo del Medio, donde fue abordado por 4 hombres.
Bajo la modalidad de robo piraña, los delincuentes lo apuntaron con armas de fuego, amenazaron a la víctima, quien se quedó paralizado y obligarlo a entregar sus pertenencias.
El violento asalto cometido por 4 delincuentes
Tras amenazar al hombre de 59 años, los ladrones le robaron una bicicleta rodado 29 rosa y blanco, un celular, una mochila negra, un inflador, anteojos de sol y una billetera con documentación personal y las tarjetas.
Una vez que tenían todas las pertenencias de la víctima, los atacantes escaparon rápidamente del lugar sin dejar rastros.
La víctima pidió ayuda y llamó al 911, quienes lo asistieron en el lugar del asalto. Los pesquisas indicaron que todavía no identificaron a los delincuentes, por lo que no hay detenidos.