Ataque piraña

Violento asalto en Maipú: 4 delincuentes armados emboscaron a un trabajador al salir de una bodega

Ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, donde los 4 delincuentes atacaron a un hombre de 59 años. Los pesquisas buscan a los autores del asalto

Redacción de UNO
Los delincuentes le robaron las pertenencias a la víctima y escaparon en segundos sin dejar rastros. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Un hombre de 59 años fue víctima de un asalto a mano armada en Maipú. El hecho se registró alrededor de las 23:40 del martes, cuando el ciudadano se retiraba de su trabajo en una bodega de la zona y fue interceptado por un grupo de delincuentes.

Según se pudo saber, la víctima circulaba en bicicleta por la calle Mitre, a 500 metros de la bodega, en Rodeo del Medio, donde fue abordado por 4 hombres.

Los delincuentes asaltaron a un trabajador a pocos minutos de salir de su trabajo en Rodeo del Medio, Maipú. Imagen ilustrativa.

Bajo la modalidad de robo piraña, los delincuentes lo apuntaron con armas de fuego, amenazaron a la víctima, quien se quedó paralizado y obligarlo a entregar sus pertenencias.

El violento asalto cometido por 4 delincuentes

Tras amenazar al hombre de 59 años, los ladrones le robaron una bicicleta rodado 29 rosa y blanco, un celular, una mochila negra, un inflador, anteojos de sol y una billetera con documentación personal y las tarjetas.

La Policía trabajó en las inmediaciones pero no encontró a los delincuentes por la zona. Imagen ilustrativa.

Una vez que tenían todas las pertenencias de la víctima, los atacantes escaparon rápidamente del lugar sin dejar rastros.

La víctima pidió ayuda y llamó al 911, quienes lo asistieron en el lugar del asalto. Los pesquisas indicaron que todavía no identificaron a los delincuentes, por lo que no hay detenidos.

