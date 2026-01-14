Violento asalto en Maipú: 4 delincuentes armados emboscaron a un trabajador al salir de una bodega

El violento asalto cometido por 4 delincuentes

Tras amenazar al hombre de 59 años, los ladrones le robaron una bicicleta rodado 29 rosa y blanco, un celular, una mochila negra, un inflador, anteojos de sol y una billetera con documentación personal y las tarjetas.

Policía móviles Seguridad La Policía trabajó en las inmediaciones pero no encontró a los delincuentes por la zona. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una vez que tenían todas las pertenencias de la víctima, los atacantes escaparon rápidamente del lugar sin dejar rastros.

La víctima pidió ayuda y llamó al 911, quienes lo asistieron en el lugar del asalto. Los pesquisas indicaron que todavía no identificaron a los delincuentes, por lo que no hay detenidos.