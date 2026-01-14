Inicio Sociedad Perro
Cómo hacer un repelente casero para evitar que tu perro haga pis dentro de la casa

Si tu perro hace mucho pis dentro de la casa, gracias a este repelente casero podrás evitar que lo siga haciendo

Paula Alonso
¿Cómo evitar que un perro siga haciendo pis dentro de la casa?

Son muchos los perros que no han sido educados correctamente para hacer pis fuera de la casa. Al no "aguantarse" terminan mojando no solo el piso, sino también diversas superficies y objetos como sillones, camas, mesas, etc.

En la siguiente nota te enseñaremos a realizar un repelente casero que sirve para evitar que los perros hagan pis dentro de la casa o en sitios específicos. A continuación el paso a paso.

¿Cómo crear un repelente casero para evitar que los perros hagan pis dentro de la casa?

Son varios los elementos o ingredientes que pueden usarse como repelente para evitar que los perros hagan pis dentro de la casa, y a continuación te mencionamos algunos de ellos:

HIERBAS AROMÁTICAS

Alguna hierbas tienen aromas más fuertes que otras y pueden llegar a ser desagradables para los perros. Solo tienes que realizar un concentrado de plantas aromáticas como ajenjo, salvia, ruda, etc. Vierte este concentrado en un envase con atomizador y rocía abundantemente sobre toda la superficie que desees.

Pis perro
Diversas hierbas aromáticas ayudan a "expantar" a los perros de un lugar.

ALCOHOL BLANCO

En este caso, mezcla una taza de alcohol con 2 tazas de agua. Coloca esta mezcla en un atomizador y luego usa esta preparación para rociar tu casa todos los días durante una semana.

PIMIENTA DE CAYENA

Esta especia contiene una sustancia llamada capsaicum la cual es capaz de causar irritación en ojos y piel si se tira directamente, si se huele y olfatea solamente ayudará a ahuyentar. Por lo tanto, te aconsejamos usar este ingrediente con cuidado y precaución.

Limpiar pis perro
El pis de perro puede contener un aroma muy fuerte, y si no se limpia correctamente queda impregnado en la casa.

Solo tienes que moler la pimienta de Cayena o comprara en polvo. Coloca un poco de la especia en el piso junto a las puertas o en los rincones donde sabes que tu perro suele hacer pis. Repite este proceso unas dos veces por semana.

