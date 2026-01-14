Cómo hacer un repelente casero para evitar que tu perro haga pis dentro de la casa

HIERBAS AROMÁTICAS

Alguna hierbas tienen aromas más fuertes que otras y pueden llegar a ser desagradables para los perros. Solo tienes que realizar un concentrado de plantas aromáticas como ajenjo, salvia, ruda, etc. Vierte este concentrado en un envase con atomizador y rocía abundantemente sobre toda la superficie que desees.

Pis perro Diversas hierbas aromáticas ayudan a "expantar" a los perros de un lugar.

ALCOHOL BLANCO

En este caso, mezcla una taza de alcohol con 2 tazas de agua. Coloca esta mezcla en un atomizador y luego usa esta preparación para rociar tu casa todos los días durante una semana.

PIMIENTA DE CAYENA

Esta especia contiene una sustancia llamada capsaicum la cual es capaz de causar irritación en ojos y piel si se tira directamente, si se huele y olfatea solamente ayudará a ahuyentar. Por lo tanto, te aconsejamos usar este ingrediente con cuidado y precaución.

Limpiar pis perro El pis de perro puede contener un aroma muy fuerte, y si no se limpia correctamente queda impregnado en la casa.

Solo tienes que moler la pimienta de Cayena o comprara en polvo. Coloca un poco de la especia en el piso junto a las puertas o en los rincones donde sabes que tu perro suele hacer pis. Repite este proceso unas dos veces por semana.